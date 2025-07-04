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Смартфоны получили маркировку выносливости: ЕС показал, чьи аккумуляторы живут дольше

В странах Евросоюза начали действовать новые нормы, в соответствии с которыми на электронные устройства наносится маркировка, отражающая их потребительские качества. Согласно этим сведениям, смартфоны Samsung выдерживают вдвое больше циклов зарядки, чем Google Pixel и Apple iPhone.

Для всех смартфонов Google Pixel, а также мобильных устройств Apple — от iPhone 16 Pro Max до iPad Air на чипах M3 — установлена норма в 1000 циклов зарядки. Ремонтопригодный Fairphone 5, согласно этим данным, рассчитан на 1300 циклов зарядки, тогда как Fairphone шестого поколения — только на 1000. Те же 1000 циклов указаны для большинства смартфонов Motorola и модели OnePlus 13, тогда как для OnePlus 13R заявлено уже 1200 циклов.

Вся продукция Nothing, включая CMF Phone 2 Pro, предлагает 1400 циклов зарядки, как и Sony Xperia 1 VII. Ресурс в 1200 циклов указан и для недорогих Samsung Galaxy A26 и Galaxy A16, тогда как остальные устройства флагманской и субфлагманской категорий, по официальным данным ЕС, предлагают 2000 циклов зарядки.

К сожалению, в соответствующем разделе на сайте Еврокомиссии не уточняется, каким образом были получены эти показатели и почему продукция Samsung удостоилась такой высокой оценки. Также неясно, какое влияние на показатели мог оказать химический состав аккумуляторов — к примеру, в OnePlus 13 используется прогрессивная кремний-углеродная батарея. Трудно сказать, прояснится ли ситуация в будущем.

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Теги: samsung, аккумулятор, европа
samsung, аккумулятор, европа
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