«Очень грустный день для одной из лучших гоночных игр»: бывший сотрудник Turn 10 прояснил судьбу Forza Motorsport после массовых увольнений в студии

Американская Turn 10 Studios (серия Forza Motorsport) оказалась в числе сильнее других пострадавших от недавней волны увольнений в Xbox. Однако, по слухам, почти половина штата — это ещё не всё, чего лишилась студия.

Как подметил портал IGN, бывший координатор контента Forza Motorsport Фред Расселл (Fred Russell), покинувший Turn 10 в 2016 году, поделился закулисной информацией о положении дел в студии после увольнений.

По словам Расселла, сокращения уничтожили команду, отвечавшую за производство, развитие и поддержку серии гоночных симуляторов Forza Motorsport, благодаря которым прославилась Turn 10.

«В Turn 10 Studios не осталось пространства для Forza Motorsport, и команды больше нет. Очень грустный день для одной из лучших гоночных игр. Мне очень понравилось там работать», — посетовал Расселл.

Оставшиеся в составе Turn 10 сотрудники, если верить Расселлу, будут заниматься поддержкой ответвления Forza Motorsport — подсерии Forza Horizon от британской студии Playground Games (сейчас занята новой Fable).

Серия Forza Motorsport стартовала на Xbox в 2006 году и позиционировалась как конкурент Gran Turismo от PlayStation, однако в последнее время оказалась в тени более аркадной и доступной Forza Horizon (первая часть вышла в 2012-м на Xbox 360).

Дебютировавшая позапрошлой осенью Forza Motorsport (мягкий перезапуск серии) получила смешанные отзывы, а от Forza Horizon 5 двумя годами ранее игроки и критики остались в восторге. Новая Forza (вероятно, Horizon) ожидается в 2026-м.