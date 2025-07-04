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Издатели пожаловались на Google в Еврокомиссию — они несут убытки от ИИ-обзоров в поиске

Группа независимых издателей подала иск на Google из-за ИИ-обзоров в поисковой выдаче, которые наносят им «непоправимый вред». Сгенерированные ИИ сводки теперь появляются над традиционными гиперссылками с результатами поиска и демонстрируются пользователям в более чем ста странах. В мае прошлого года Google начала добавлять в эти сводки рекламу. Компания сделала большую ставку на ИИ и не собирается сдаваться.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

В жалобе, поданной 30 июня в Еврокомиссию от имени некоммерческого сообщества Independent Publishers Alliance утверждается, что Google злоупотребляет своей рыночной властью в онлайн-поиске. «Основная поисковая служба Google неправильно использует веб-контент для обзоров ИИ Google в поиске Google, что нанесло и продолжает наносить значительный вред издателям, включая издателей новостей, в виде трафика, читательской аудитории и потери дохода», — говорится в документе.

Обзоры ИИ в верхней части страницы общих результатов поиска генерируются с использованием материалов издателей, а их появление поставило в невыгодное положение оригинальный контент издателей. По утверждению издателей, они не имеют возможности запретить использование своих материалов для создания сводок ИИ без риска пропасть из общих результатов поиска Google. Истцы требуют ввести временный запрет на обзоры ИИ до окончания расследования.

В ответном заявлении Google сообщила, что ежедневно генерирует миллиарды переходов из результатов поиска на сайты издателей. «Новые возможности ИИ в поиске позволяют людям задавать ещё больше вопросов, что создаёт новые возможности для обнаружения контента и бизнеса», — заявил представитель Google.

Google также подчеркнула, что многочисленные заявления о снижении трафика из поиска часто основаны на крайне неполных и искажённых данных: «Реальность такова, что сайты могут получать и терять трафик по разным причинам, включая сезонный спрос, интересы пользователей и регулярные обновления алгоритмов поиска».

Некоммерческие объединения рекламодателей и издателей The Movement for an Open Web и Foxglove Legal Community Interest Company присоединились к жалобе Independent Publishers Alliance. Они также считают, что необходим временный запрет, чтобы предотвратить непоправимый ущерб конкуренции.

Глава Foxglove Роза Керлинг (Rosa Curling) заявила, что журналисты и издатели оказались в тяжёлой ситуации. «Независимые новости сталкиваются с экзистенциальной угрозой: обзоры ИИ от Google, — считает она. — Вот почему с этой жалобой Foxglove и наши партнёры призывают Европейскую комиссию, а также другие регулирующие органы по всему миру, занять позицию и позволить независимой журналистике отказаться».

Аналогичная жалоба и запрос на временный запрет ИИ-обзоров Google были поданы в британский антимонопольный орган. Все эти жалобы перекликаются с иском в США от американской образовательной компании, которая заявила, что обзоры ИИ от Google снижают спрос на оригинальный контент и подрывают конкурентоспособность издателей.

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Теги: google, сводка ии, обзор ии, издатели, жалоба, ущерб
google, сводка ии, обзор ии, издатели, жалоба, ущерб
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