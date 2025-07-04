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Google изменит поиск под давлением ЕС: в топе выдачи теперь будут сайты конкурентов

Компания Google готова выделять ссылки на торговые и туристические платформы конкурирующих компаний в верхней части страницы с поисковой выдачей, чтобы соблюсти требования «Закона о цифровых рынках» (DMA) ЕС и избежать штрафов, сообщил Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Источник изображения: Firmbee.com/unsplash.com

Источник изображения: Firmbee.com/unsplash.com

По словам собеседников агентства, в размещённом в верхней части результатов поиска Google блоке будут демонстрироваться ранжированные результаты с сайтов компаний, специализирующихся на сравнении цен. Пользователи смогут либо перейти на сайты конкурентов Google, таких как Expedia или Booking, либо нажать на отдельные результаты, чтобы открыть страницу конкретного отеля или авиакомпании.

Будет показан сайт, который Google определит как наиболее релевантный, а в выпадающем меню появятся ссылки на другие платформы, включая собственные сервисы сравнения от Google. Согласно одному из рассматриваемых вариантов, под блоком будет отображаться базовый список прямых ссылок на поставщиков туристических услуг или товаров.

Европейская комиссия пригрозила Google штрафом в марте этого года, если компания продолжит отдавать приоритет в поисковой выдаче собственным сервисам, таким как «Покупки» и «Рейсы», нарушая тем самым требования DMA. Штрафы за несоблюдение европейского антимонопольного законодательства могут достигать 10 % от объёма глобальных продаж за год и до 20 % в случае повторного нарушения.

Агрессивная тактика ЕС по отношению к крупным американским технологическим компаниям в рамках выполнения требований антимонопольного законодательства вызвала критику со стороны президента Дональда Трампа (Donald Trump), а также представителей его администрации. Брайан Хьюз (Brian Hughes), пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома, назвал эти меры «новой формой экономического вымогательства».

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Теги: google, еврокомиссия, евросоюз
google, еврокомиссия, евросоюз
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