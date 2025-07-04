ЕС наведёт порядок в космосе: готовится первый в истории «Европейский закон о космосе»

26 июня 2025 года Европейская комиссия представила «Европейский закон о космосе» (EU Space Law). По мнению евробюрократии, пришло время навести в космосе закон и порядок. По большому счёту, не существует общепринятых правил и инструкций, упорядочивающих деятельность в космической сфере. Между тем число космических аппаратов на орбите Земли и в дальнем космосе превысило 11 000 и продолжает быстро расти, что чревато хаосом в бизнесе и на орбите.

«Европейский закон о космосе», который будет применяться к местным и иностранным компаниям, направлен на упрощение процедур, защиту активов на орбите, выравнивание условий ведения бизнеса и помощь европейским компаниям в освоении новых рынков. Иностранные компании будут обязаны соблюдать «Европейский закон о космосе» при ведении дел на территории Европейского союза. У Европейской комиссии нет власти над космическими программами других стран за пределами ЕС, но есть надежда на внутреннюю консолидацию «космических» усилий для выхода на рынки за пределами Европы.

В настоящий момент в ЕС нет единого регулирования в космической сфере. Точнее, оно носит рекомендательный характер, тогда как превалируют национальные интересы и программы стран, входящих в союз. По мнению законодателей ЕК, это замедляет инновации, сокращает присутствие Европы на мировом рынке и приводит к дополнительным расходам.

«Европейский закон о космосе» опирается на три базовых положения: безопасность, устойчивость и экологическая чистота. Под безопасностью понимаются меры по оптимизации отслеживания объектов на орбите и предотвращению образования нового космического мусора. Законом вводятся особые требования по обеспечению утилизации спутников по окончании срока их службы.

Устойчивость подразумевает противодействие киберугрозам. Комиссия предупреждает, что космическая инфраструктура сталкивается с растущими киберугрозами, способными поставить под угрозу работу спутников или нарушить функционирование основных служб. Поэтому положения «Европейского закона о космосе» требуют от всех операторов проводить оценку рисков на протяжении всего жизненного цикла их систем на орбите. Операторы также должны будут представлять подробные отчёты об инцидентах и внедрять передовые стандарты кибербезопасности.

Экологическая чистота приобретает ещё большее значение по мере расширения космической деятельности, и крайне важным становится эффективное управление ресурсами, выбросами CO₂ и отходами. Новая правовая база устанавливает общие стандарты для мониторинга этих воздействий и определяет превентивные или корректирующие меры.

В заявлении Еврокомиссии подчёркивается, что «…новые правила будут применяться как к космическим активам ЕС, так и к национальным космическим активам, а также к операторам, не входящим в ЕС, но предлагающим услуги в Европе. Нормативные требования будут адаптированы к размерам компаний и уровню их развития, а также сопоставлены с соответствующими рисками».

Поскольку соблюдение нормативно-правовой базы повлечёт за собой значительные расходы для отрасли, комиссия предлагает ряд мер поддержки, таких как укрепление технических возможностей, облегчение доступа к испытательным установкам и помощь в процессе получения лицензий и разрешений. Особенно эти меры призваны помочь стартапам и малому и среднему бизнесу в этом секторе.

Еврокомиссия также представила новое видение развития европейской космической экономики для реагирования на глобальную динамику сектора, растущую международную конкуренцию и возникающие геополитические вызовы.

Космос, по утверждению агентства, является быстрорастущим сектором, который вносит значительный вклад в конкурентоспособность Европейского союза. Эта область охватывает как производство и эксплуатацию космических систем, так и широкий спектр услуг — в таких сферах, как климат, окружающая среда, сельское хозяйство, энергетика, транспорт, страхование, банковское дело, безопасность и оборона.

Предлагаемая экономическая стратегия включает в себя более 40 конкретных действий, направленных на обеспечение активного участия Европы в мировом космическом рынке, укрепление её автономии и закрепление её технологических преимуществ.

Среди инициатив следует отметить создание Европейской космической команды (European Space Team) — форума высокого уровня, который объединит ключевых игроков космической сферы, таких как Европейское космическое агентство и Агентство космической программы Европейского союза. Цель — координация усилий и объединение возможностей по всему блоку. Кроме того, Еврокомиссия запланировала ряд инвестиционных механизмов для стимулирования космической экономики.

Начиная с этого года, Еврокомиссия разработает специальную методологию для мониторинга конкурентоспособности ЕС и доли рынка в мировой космической экономике.

«Лидерство Европы в космосе должно основываться на суверенитете, безопасности и стратегическом предвидении. С принятием Закона ЕС о космосе мы делаем смелый шаг для обеспечения устойчивости нашей космической инфраструктуры, расширения возможностей нашей инновационной экосистемы и обеспечения нашей автономии в области критически важных технологий для будущих поколений», — заключила Хенна Вирккунен (Henna Virkkunen), исполнительный вице-президент Европейской комиссии по технологическому суверенитету, безопасности и демократии.

Отметим, что «Европейский закон о космосе» должен пройти длительную процедуру согласования в государствах-членах ЕС и в центральных органах союза. Зная темпы принятия законов в Объединённой Европе, можно ожидать принятия закона и через год, и через два и через десять лет. Об объединении всего трёх компаний для создания европейского космического монополиста Франция, Германия и Италия спорят много месяцев подряд. Принять единый и главенствующий закон о космосе ЕС будет на порядок труднее.