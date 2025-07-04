Сегодня 04 июля 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика ЕС наведёт порядок в космосе: готовится ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

ЕС наведёт порядок в космосе: готовится первый в истории «Европейский закон о космосе»

26 июня 2025 года Европейская комиссия представила «Европейский закон о космосе» (EU Space Law). По мнению евробюрократии, пришло время навести в космосе закон и порядок. По большому счёту, не существует общепринятых правил и инструкций, упорядочивающих деятельность в космической сфере. Между тем число космических аппаратов на орбите Земли и в дальнем космосе превысило 11 000 и продолжает быстро расти, что чревато хаосом в бизнесе и на орбите.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 3/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 3/3DNews

«Европейский закон о космосе», который будет применяться к местным и иностранным компаниям, направлен на упрощение процедур, защиту активов на орбите, выравнивание условий ведения бизнеса и помощь европейским компаниям в освоении новых рынков. Иностранные компании будут обязаны соблюдать «Европейский закон о космосе» при ведении дел на территории Европейского союза. У Европейской комиссии нет власти над космическими программами других стран за пределами ЕС, но есть надежда на внутреннюю консолидацию «космических» усилий для выхода на рынки за пределами Европы.

В настоящий момент в ЕС нет единого регулирования в космической сфере. Точнее, оно носит рекомендательный характер, тогда как превалируют национальные интересы и программы стран, входящих в союз. По мнению законодателей ЕК, это замедляет инновации, сокращает присутствие Европы на мировом рынке и приводит к дополнительным расходам.

«Европейский закон о космосе» опирается на три базовых положения: безопасность, устойчивость и экологическая чистота. Под безопасностью понимаются меры по оптимизации отслеживания объектов на орбите и предотвращению образования нового космического мусора. Законом вводятся особые требования по обеспечению утилизации спутников по окончании срока их службы.

Устойчивость подразумевает противодействие киберугрозам. Комиссия предупреждает, что космическая инфраструктура сталкивается с растущими киберугрозами, способными поставить под угрозу работу спутников или нарушить функционирование основных служб. Поэтому положения «Европейского закона о космосе» требуют от всех операторов проводить оценку рисков на протяжении всего жизненного цикла их систем на орбите. Операторы также должны будут представлять подробные отчёты об инцидентах и внедрять передовые стандарты кибербезопасности.

Экологическая чистота приобретает ещё большее значение по мере расширения космической деятельности, и крайне важным становится эффективное управление ресурсами, выбросами CO₂ и отходами. Новая правовая база устанавливает общие стандарты для мониторинга этих воздействий и определяет превентивные или корректирующие меры.

В заявлении Еврокомиссии подчёркивается, что «…новые правила будут применяться как к космическим активам ЕС, так и к национальным космическим активам, а также к операторам, не входящим в ЕС, но предлагающим услуги в Европе. Нормативные требования будут адаптированы к размерам компаний и уровню их развития, а также сопоставлены с соответствующими рисками».

Поскольку соблюдение нормативно-правовой базы повлечёт за собой значительные расходы для отрасли, комиссия предлагает ряд мер поддержки, таких как укрепление технических возможностей, облегчение доступа к испытательным установкам и помощь в процессе получения лицензий и разрешений. Особенно эти меры призваны помочь стартапам и малому и среднему бизнесу в этом секторе.

Еврокомиссия также представила новое видение развития европейской космической экономики для реагирования на глобальную динамику сектора, растущую международную конкуренцию и возникающие геополитические вызовы.

Космос, по утверждению агентства, является быстрорастущим сектором, который вносит значительный вклад в конкурентоспособность Европейского союза. Эта область охватывает как производство и эксплуатацию космических систем, так и широкий спектр услуг — в таких сферах, как климат, окружающая среда, сельское хозяйство, энергетика, транспорт, страхование, банковское дело, безопасность и оборона.

Предлагаемая экономическая стратегия включает в себя более 40 конкретных действий, направленных на обеспечение активного участия Европы в мировом космическом рынке, укрепление её автономии и закрепление её технологических преимуществ.

Среди инициатив следует отметить создание Европейской космической команды (European Space Team) — форума высокого уровня, который объединит ключевых игроков космической сферы, таких как Европейское космическое агентство и Агентство космической программы Европейского союза. Цель — координация усилий и объединение возможностей по всему блоку. Кроме того, Еврокомиссия запланировала ряд инвестиционных механизмов для стимулирования космической экономики.

Начиная с этого года, Еврокомиссия разработает специальную методологию для мониторинга конкурентоспособности ЕС и доли рынка в мировой космической экономике.

«Лидерство Европы в космосе должно основываться на суверенитете, безопасности и стратегическом предвидении. С принятием Закона ЕС о космосе мы делаем смелый шаг для обеспечения устойчивости нашей космической инфраструктуры, расширения возможностей нашей инновационной экосистемы и обеспечения нашей автономии в области критически важных технологий для будущих поколений», — заключила Хенна Вирккунен (Henna Virkkunen), исполнительный вице-президент Европейской комиссии по технологическому суверенитету, безопасности и демократии.

Отметим, что «Европейский закон о космосе» должен пройти длительную процедуру согласования в государствах-членах ЕС и в центральных органах союза. Зная темпы принятия законов в Объединённой Европе, можно ожидать принятия закона и через год, и через два и через десять лет. Об объединении всего трёх компаний для создания европейского космического монополиста Франция, Германия и Италия спорят много месяцев подряд. Принять единый и главенствующий закон о космосе ЕС будет на порядок труднее.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Запуски ракет NASA и работу астронавтов в открытом космосе начнут показывать на Netflix
Blue Origin в 13-й раз свозила туристов на границу космоса — и 1000 открыток в придачу
Huawei выйдет в космос: китайские спутники заработают на операционной системе OpenHarmony
ИИ провоцирует резкие скачки потребления электроэнергии, что разрушает энергетическую инфраструктуру по всему миру
«Джеймс Уэбб» запечатлел яркое столкновение двух скоплений галактик
Китайцы разлюбили иностранные смартфоны — их продажи упали на 9,7 % в мае
Теги: еврокомиссия, европа, законодательство
еврокомиссия, европа, законодательство
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Британский стартап объявил о разработке революционного алгоритма сжатия данных
Смартфоны получили маркировку выносливости: ЕС показал, чьи аккумуляторы живут дольше
Минцифры подготовит почву для создания замены SAP — «1С» говорит, что замена уже есть
Xbox, Surface и Windows превратились в отстой — и это часть плана самой Microsoft
Илон Маск перевезёт электростанцию из-за границы в США для своего прожорливого ИИ
Создатели Helldivers 2 ответили, выйдет ли игра в Game Pass — «однозначно» нет 19 мин.
Google изменит поиск под давлением ЕС: в топе выдачи теперь будут сайты конкурентов 46 мин.
Наследие 3dfx Interactive живёт: энтузиасты открыли дорогу к браузерной эмуляции культовых игр конца 90-х 2 ч.
Разработчики Subnautica 2 не объяснили внезапную смену руководства, но зато в игре не будет лутбоксов и боевых пропусков 4 ч.
Издатели пожаловались на Google в Еврокомиссию — они несут убытки от ИИ-обзоров в поиске 4 ч.
«Очень грустный день для одной из лучших гоночных игр»: бывший сотрудник Turn 10 прояснил судьбу Forza Motorsport после массовых увольнений в студии 5 ч.
Анонсирована Resident Evil: Survival Unit — это мобильная хоррор-стратегия на выживание от соавтора Kingdom Hearts 7 ч.
Способность ИИ к пониманию собственных слов оказалась «потёмкинской» 7 ч.
«Яндекс» обновил «Нейроэксперта» — ИИ научился рассуждать и анализировать сайты целиком 10 ч.
Продажи Rust на ПК превысили 20 млн копий — игра заслужила больше миллиона положительных обзоров в Steam 11 ч.
ЕС наведёт порядок в космосе: готовится первый в истории «Европейский закон о космосе» 27 мин.
Испытания солью, пылью и асфальтом: Apple показала, как тестирует iPhone на прочность 33 мин.
США хотят ограничить поставки ИИ-чипов в Малайзию и Таиланд, потому что оттуда они нелегально мигрируют в Китай 4 ч.
Разработчик RISC-V-чипов Codasip готов продаться — целиком или по частям 4 ч.
ИИ провоцирует резкие скачки потребления электроэнергии, что разрушает энергетическую инфраструктуру по всему миру 5 ч.
«Джеймс Уэбб» запечатлел яркое столкновение двух скоплений галактик 5 ч.
Большинство новейших видеокарт по-прежнему продаются с наценкой в 12–57 % — особенно GeForce RTX 5090 и 5080 5 ч.
Fairphone 6 получил высшую оценку ремонтопригодности от iFixit 6 ч.
TSMC отложила строительство второго завода чипов в Японии ради расширения производства в США 6 ч.
Геймер превратил Honda CR-V в игровой контроллер для Need for Speed Underground 8 ч.