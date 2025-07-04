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Создатели Helldivers 2 ответили, выйдет ли игра в Game Pass — «однозначно» нет

Вчерашний анонс наконец подтвердил выход кооперативного шутера Helldivers 2 на консолях Xbox, однако вопрос доступности игры в подписке Game Pass оставался открытым. Разработчики из Arrowhead Game Studios прояснили ситуацию.

Источник изображений: Xbox

Источник изображений: Xbox

Напомним, в каталог Game Pass, к которому пользователи получают временный доступ за определённую плату, на релизе попадают все игры от студий Xbox, а также некоторые сторонние проекты. Похоже, Helldivers 2 в их числе не будет.

Как подметил портал VideoGamer, позицию Arrowhead Game Studios относительно добавления Helldivers 2 в библиотеку Game Pass вслед за официальным анонсом порта прояснил Baskinator — менеджер сообщества студии в Discord.

По словам Baskinator, Helldivers 2 «однозначно» не попадёт в Game Pass на релизе. Более того, в настоящее время у Arrowhead Game Studios нет планов исправлять сложившееся положение дел.

Пользователям Helldivers 2 достаётся роль участника лучших военизированных миротворческих сил Супер-Земли — Адских Десантников. В команде до трёх человек игрокам предстоит сокрушать инопланетных захватчиков, угрожающих родному миру.

Helldivers 2 дебютировала 8 февраля 2024 года на PC (Steam) и PS5. За три месяца игру купили более 12 млн раз — шутер обогнал God of War Ragnarok по скорости продаж и установил новый рекорд для игр Sony.

Спустя более чем полутора лет после дебюта Helldivers 2 всё-таки выйдет на Xbox Series X и S — произойдёт это уже 26 августа. Стоимость игры составит $40 — в Microsoft Store (за пределами России) стартовали предзаказы.

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Теги: helldivers 2, arrowhead game studios, sony interactive entertainment, шутер, game pass
helldivers 2, arrowhead game studios, sony interactive entertainment, шутер, game pass
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