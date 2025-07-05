Еврокомиссия подтвердила: правила по ИИ вступят в силу без отсрочки

Европейский Союз продолжил внедрить новые правила регулирования искусственного интеллекта в соответствии с установленными сроками, несмотря на призывы крупных технологических компаний и некоторых стран пересмотреть график. Об этом заявили представители Еврокомиссии, подчеркнув, что закон об ИИ (AI Act) не предусматривает «передышки» для бизнеса.

Как сообщает Reuters, на днях компании Alphabet (владелец Google), Meta✴, а также европейский стартап Mistral обратились к ЕС с просьбой отложить введение норм на несколько лет. Однако официальный представитель Еврокомиссии Тома Ренье (Thomas Regnier) на пресс-конференции чётко дал понять, что никаких отсрочек не будет. Он отметил, что первые положения закона уже вступили в силу в феврале, требования к универсальным ИИ-моделям начнут действовать в августе, а нормы для систем высокого риска заработают в августе 2026 года.

При этом Еврокомиссия планирует к концу года предложить меры по упрощению цифрового регулирования, включая снижение бюрократической нагрузки на малый бизнес. Ряд компаний уже выразили обеспокоенность высокими затратами на соответствие новым правилам, которые призваны установить контроль над технологией, играющей ключевую роль в экономике и сейчас в основном развиваемой США и Китаем.