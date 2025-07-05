Загадочные кошельки с 10 000 биткоинов «ожили» спустя 14 лет

Несколько биткоин-кошельков, бездействовавших более 14 лет, внезапно активировались в конце прошлой недели. Согласно открытым данным блокчейна, на кошельках хранилось по 10 000 BTC, а общая стоимость переведённых средств превысила $2 млрд.

Транзакции берут своё начало в 2011 году, когда 3 апреля с одного из адресов было отправлено 23 377,83 BTC на три разных кошелька. Два из них получили по 10 000 BTC, а третий — оставшиеся 3 377,83 BTC. На тот момент биткоин стоил всего $0,78, напоминает ресурс The Block.

Все эти годы два кошелька — «12tLs...xj2me» и «1KbrS...AWJYm» — оставались нетронутыми. Однако в ночь с четверга на пятницу их владельцы одновременно перевели все средства на новые адреса с разницей в 30 минут. Третий кошелёк опустошили ещё в 2011 году.

Получатели пока каких-либо действий с поступившими биткоинами не произвели. Оба новых адреса зарегистрировали только одну транзакцию — получение 10 000 BTC. Примечательно, что средства переместили с устаревшего формата адресов на более современный, что снижает комиссии за переводы.

За 14 лет стоимость каждого из этих активов выросла на 13 982 800% — с первоначальных $7 800 до $1,1 млрд. Личности владельцев и причины активации кошельков остаются неизвестными. Аналитики из Lookonchain предположили, что оба адреса, а также шесть других, получивших по 10 000 BTC 4 мая 2011 года, принадлежат одному владельцу. Эти шесть кошельков также активировались в пятницу после многолетнего бездействия.

В последние недели биткоин стабильно держится выше $100 000. По мнению экспертов, долгосрочные макроэкономические факторы могут подтолкнуть криптовалюту к новому рекорду в районе $112 000.