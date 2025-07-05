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По мнению Arm, нынешний подход к использованию чиплетов плохо себя окупает

В последнее время многие сложные вычислительные компоненты составляются из разнородных кристаллов, это позволяет обойти физические ограничения на плотность размещения транзисторов на монолитных чипах, но представители Arm утверждают, что подход к применению чиплетов надо менять, чтобы улучшить экономику отрасли.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

Вице-президент Arm по инфраструктурному бизнесу Эдди Рамирес (Eddie Ramirez), как сообщает EE Times, на организованном этим изданием мероприятии прямо указал на слабые места нынешнего подхода разработчиков к использованию чиплетов. Главная проблема, по его словам, заключается в концентрации разработки всех типов чиплетов в руках конкретных компаний. По сути, каждый разрабатывает весь спектр необходимых чиплетов для своих нужд самостоятельно. На этом рынке сейчас нет разделения труда и кооперации, поэтому расходы разработчиков на создание чипов растут. Им приходится самостоятельно не только разрабатывать каждый кристалл, но и тестировать его, а также сертифицировать.

Экономически, по мнению Рамиреса, было бы выгоднее полагаться на специализацию по функциональному назначению чиплетов. Часть из них реализует стандартные функции типа операций ввода и вывода, поддержки различных интерфейсов. Такие универсальные чиплеты могли бы создать для всех участников рынка специализированные компании. Прочие разработчики просто концентрировались бы на том, что у них лучше всего получается, создавая чиплеты с вычислительными блоками и уникальной интеллектуальной собственностью.

Кроме того, программное обеспечение, под управлением которого должны работать многокристальные чипы, должно учитывать необходимость быстрого и простого масштабирования. Arm старается создавать профильные программные библиотеки, которые облегчают достижение этой цели. Программное обеспечение низкого уровня (firmware) должно быть модульным, как считают в компании. Те же большие языковые модели должны одинаково просто запускаться на серверном «железе» и процессорах в составе крохотных систем Raspberry Pi.

Безусловно, для унификации подобных решений участники рынка должны участвовать в формировании соответствующей экосистемы и обмениваться информацией друг с другом. Участники проекта LeapFrog, например, задумались о создании производительной платформы для работы с искусственным интеллектом, которая позволит создавать ускорители из чиплетов, поставляемых разными разработчиками. В качестве ориентира по уровню быстродействия участники инициативы предсказуемо выбрали решения Nvidia, которые в идеале хотели бы обогнать.

Ещё одним условием успешного перехода к унифицированным чиплетам является стандартизация решений, которая устранит неизбежную для каждого зарождающегося рынка сегментацию. Здесь тоже многое зависит от готовности участников рынка сотрудничать друг с другом. Arm в этой ситуации готова выступать в роли отраслевого координатора, чтобы перевести рынок в новую стадию развития.

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Теги: arm, чиплеты, разработка чипа, полупроводники
arm, чиплеты, разработка чипа, полупроводники
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