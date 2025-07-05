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Японский производитель текстиля Seiren сделал снимки Земли с микроспутника

Специализирующаяся на производстве текстиля японская компания Seiren сообщила, что успешно произвела съёмки поверхности Земли в высоком разрешении. Эта технология, утверждает оператор космического аппарата, имеет потенциал для применения в области охраны окружающей среды.

Источник изображения: seiren.com

Источник изображения: seiren.com

Спутник под названием FUSION-1, длина которого составляет 30 см, а ширина и высота — по 10 см, компания запустила в космос в январе. В минувший понедельник, 30 июня, Seiren отчиталась, что с помощью гиперспектральной камеры, способной распознавать различные типы материи, она успешно произвела съёмки земной поверхности в разрешении 23 метра на пиксель.

«Это большое достижение, что мы смогли получить гиперспектральные изображения с помощью сверхмалого спутника, такого как FUSION-1. Этот результат будет способствовать широкому применению [подобных аппаратов] в будущем, в том числе в сельском и лесном хозяйстве», — цитирует Nikkei заявление представителя Seiren.

В работе над проектом FUSION компании помогают Университет и Технический институт Фукуи. Цель проекта — наладить схему по предоставлению комплекса услуг от разработки спутников до использования полученных данных. Японские компании всё активнее стремятся обозначить своё присутствие в космической отрасли, и Seiren, чтобы выделиться среди конкурентов, решила заняться разработкой микроспутников.

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Теги: спутник, земля, микроспутник, япония
спутник, земля, микроспутник, япония
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