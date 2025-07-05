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Дефицит на Nintendo Switch 2 прекратится не раньше следующей весны

Спрос на игровую консоль Nintendo Switch 2, поступившую в продажу в начале июня, значительно превосходит предложение. В связи с этим президенту Nintendo Сюнтаро Фурукаве (Shuntaro Furukawa) пришлось принести извинения перед пользователями, которым пока не удалось купить новинку. Согласно прогнозу аналитиков, дефицит на Switch 2 будет наблюдаться до следующей весны, пишет Nikkei Asia.

Источник изображения: Nintendo

Источник изображения: Nintendo

Старший аналитик Toyo Securities Хидеки Ясуда (Hideki Yasuda) и аналитик Чжай Ицзя (Zhai Yijia) из UBS Securities прогнозируют продажи Switch 2 в 2025 финансовом году в пределах 18–20 млн штук, что выше диапазона продаж оригинальной Switch на 20–30 %. По их оценкам, в первый месяц после выхода продажи консоли составят 6 млн штук. Также они сходятся во мнении, что дефицит на неё может закончиться следующей весной или позже.

«Мы работаем над укреплением нашей производственной системы, чтобы иметь возможность гибко реагировать на спрос», — сообщил Фурукава на пресс-конференции в мае.

Хотя за первые четыре дня после выпуска было продано рекордное количество Switch 2 — порядка 3,5 млн штук всему миру, что вдвое больше, чем у предшественника, мнения аналитиков разделились по поводу того, сохранится ли спрос на неё в дальнейшем.

Первоначальные продажи «выше, чем у Switch и [Sony] PlayStation 5, но это не следует рассматривать просто как рост спроса», — говорит Чжай. — Во время их выхода наблюдалась нехватка полупроводников, что ограничило производство и поставки». Он выразил сомнение в том, что такой высокий спрос сохранится и в дальнейшем, отметив, что «будет сложно превзойти совокупные продажи Switch», которые достигли около 150 млн единиц по состоянию на март 2025 года.

В свою очередь, Ясуда утверждает, что Switch 2 «чрезвычайно популярна по сравнению с прошлыми игровыми консолями, а консоли, которые имеют сильный первоначальный отклик, как правило, продолжают пользоваться высоким спросом».

Комментируя возможное повышение пошлин на импорт в США, Фурукава в мае заявил: «Если ситуация с тарифами изменится, мы рассмотрим корректировку цен». В настоящее время Switch 2 предлагается в США по цене около $450.

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Теги: nintendo, nintendo switch 2, игровая консоль
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