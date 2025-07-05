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Foxconn нарастила квартальную выручку благодаря заказам от Nvidia

Тайваньская Hon Hai Precision Industry Co., более известная как Foxconn, отчиталась о росте квартальных продаж на 15,8 %, чему способствовал высокий спрос на ИИ-серверы и iPhone. Выручка компании во втором квартале составила $62 млрд, что соответствует прогнозам аналитиков. Foxconn ожидает, что в третьем квартале продолжится последовательный рост продаж в годовом исчислении.

Источник изображения: Foxconn

Источник изображения: Foxconn

Напомним, одним из крупнейших клиентов Foxconn является Apple, для которой тайваньская компания производит iPhone. Кроме того, Foxconn выпускает серверы на базе ИИ-ускорителей от Nvidia. Аналитики GF Securities Co. прогнозируют, что цепочка поставок оборудования для сегмента искусственного интеллекта останется стабильной, поскольку расходы крупных поставщиков облачных услуг не снижаются. В компании отметили рост объёма производства iPhone из-за выросшего спроса на фоне возможного повышения импортных пошлин со стороны США.

Исследовательская компания Counterpoint Research также сообщила о росте продаж iPhone в Китае на 8 % во втором квартале этого года. Этому способствовал стабильный спрос на флагманские смартфоны iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.

Тем не менее, выручка Foxconn от производства потребительской электроники в прошедшем квартале не изменилась в исчислении год к году. А рост доходов обусловлен в первую очередь заказами Nvidia на сборку серверов ИИ.

В этом году Foxconn столкнулась с резкими и непредсказуемыми геополитическими изменениями. В мае компания сократила прогноз по объёму годовой выручки, сославшись на возможные негативные последствия торговой войны между США и Китаем. Американский президент Дональд Трамп (Donald Trump) уже повысил пошлины на 20 % на товары из Вьетнама и на 40 % на товары, поставляемые из других стран через Вьетнам, где Foxconn вместе со своими дочерними компаниями производят электронику.

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Теги: foxconn, производство, финансовые результаты
foxconn, производство, финансовые результаты
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