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За стейкинг TON начали раздавать 10-летние «золотые визы» ОАЭ — нужно как минимум $135 000

Теперь за обладание криптовалютой TON можно будет получить «золотую визу» в Объединённые Арабские Эмираты сроком на 10 лет. Блокчейн-проект Toncoin заключил соглашение о партнёрстве с ОАЭ, в рамках которого можно получить вид на жительство в этой стране за стейкинг TON на сумму $100 000.

Источник изображения: ton.org

Источник изображения: ton.org

Помимо стейкинга необходимого количества токенов также придётся оплатить пошлину за рассмотрение документов в размере $35 тыс. Процесс подачи заявления на такую «золотую визу» предельно упрощён, и одобрение будет получено менее чем за семь недель. Кроме того, в данном случае визовые льготы распространяются на супруга, детей и родителей заявителя, которые также могут получить тот же визовый статус, оплатив стандартные государственные сборы.

Как сообщает ресурс Ainvest, эта программа предлагает более доступный способ получения статуса резидента ОАЭ по сравнению с традиционными визовыми программами, для участия в которых необходимо инвестировать в недвижимость в стране более $500 тыс.

Важно также отметить, что на протяжении всего срока стейкинга активы остаются под контролем пользователя, и он сможет вернуть их по истечении трёх лет. Годовой доход составит 3–4 % в зависимости от курса токена TON. Пользователей предупреждают о необходимости совершать все транзакции исключительно через официальный сайт Toncoin, чтобы избежать потенциальных мошенничеств — в интернете могут появляться фальшивые сайты, имитирующие официальную платформу.

С помощью партнёрства с TON власти ОАЭ стремятся привлечь в регион энтузиастов и инвесторов в сфере блокчейн-технологий. Предлагая «золотую визу» в обмен на стейкинг токенов TON, страна рассчитывает способствовать формированию процветающей блокчейн-экосистемы и укрепить свою позицию как глобального центра цифровых инноваций, отмечает Ainvest. Программа не только открывает путь к получению резидентства, но и предлагает финансовые стимулы, что делает её особенно привлекательной в глазах держателей TON.

На фоне данной новости курс TON начал стремительно расти и быстро преодолел отметку в $3.

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Теги: toncoin, ton, оаэ, криптовалюта, стейкинг
toncoin, ton, оаэ, криптовалюта, стейкинг
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