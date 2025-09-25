Современные электронные устройства весьма чувствительны к качеству электропитания. Каждый перебой или скачок напряжения несёт риски не только для самой техники, но и для сохранности важных данных: каждому хоть раз приходилось сталкиваться с ситуацией, когда неожиданное отключение питания приводило к тому, что текст или таблицу приходилось набирать заново, потому что документ не сохранился.

Поэтому надёжный источник бесперебойного питания (ИБП) сегодня — уже не роскошь, а практическая необходимость, особенно для тех, кто не готов мириться с сюрпризами электросетей. Компания NETLAB запускает довольно широкий ассортимент ИБП под брендом CBR, а здесь мы подробнее расскажем о трёх моделях разных серий — для разных задач и сценариев применения.

Для дома, небольшого офиса, игровой системы или рабочей станции нужен простой и надёжный ИБП, который не будет стоить как половина компьютера, но при этом справится со своей задачей. Модель CBR ELECTRON ELN-675T-2F-LD как раз из таких. Это компактный линейно-интерактивный ИБП на 675 В·А / 360 Вт с двумя розетками Schuko. Модель обеспечивает автоматическую стабилизацию напряжения (AVR) и базовую защиту при перебоях питания, включая защиту от коротких замыканий и перегрузок. При отключении питания срабатывает звуковая сигнализация. Внутри установлена батарея ёмкостью 5 А·ч, чего достаточно для корректного завершения работы и безопасного выключения оборудования. Батарея заряжается автоматически.

Корпус собран из качественного пластика, который даже при нагреве не выделяет неприятных запахов — далеко не всегда встречающаяся особенность в устройствах эконом-класса. Также ИБП ELECTRON предлагает микропроцессорное управление, широкий диапазон входного напряжения, «холодный старт», автоперезапуск и LED-индикацию режимов работы — набор, которого достаточно для повседневной работы ПК и периферии.

Для офисов, небольших серверных или пользователей, которым требуется больше контроля и опций, подойдёт модель CBR QUANTUM QTM-650T-2F-LCUC. Это также линейно-интерактивный ИБП (650 В·А / 360 Вт), но с рядом преимуществ, выгодно отличающих его от большинства конкурентов в той же ценовой категории. В основе устройства — батарея ёмкостью 7 А·ч, что де-факто является отраслевым стандартом. У ИБП также две розетки Schuko, но помимо этого он оснащён портом USB с HID-интерфейсом для прямой интеграции с ОС без драйверов. Поддерживается работа с Windows, Linux и macOS. Есть и отдельный порт для защиты телефонных/сетевых линий (RJ45/11) — полезно, если через ИБП питается маршрутизатор, IP-телефония или модем.

Для серии QUANTUM также заявлены автоматическая стабилизация напряжения, широкий диапазон входного напряжения, «холодный старт», самотестирование, автозаряд при выключенном ИБП, световая индикация и звуковая сигнализация — всё необходимое для комфортного использования устройства предоставляется в базовой версии. Теперь нет нужды выбирать между ценой и желанием угадать потребности пользователя — QUANTUM сочетает в себе набор необходимых функций и выгодную стоимость. Дизайн тоже заслуживает упоминания: никаких «бюджетных» компромиссов решений, качественные материалы, продуманный и привлекательный внешний вид.

Особое значение качество питания приобретает в критически важных системах, отключение которых может иметь без преувеличения катастрофические последствия. Когда речь идёт о серверных, медицинском оборудовании, телекоммуникациях или просто о высоких требованиях к стабильности, на первый план выходит «старший» представитель новой линейки — CBR ESSENCE ESN-1KRT-8I-LCHERSC. Это полноценный онлайн-ИБП с двойным преобразованием, который полностью изолирует подключённое оборудование от помех в электросети и обеспечивает идеальную «чистую» синусоиду. Мощность модели составляет 1000 В·А / 1000 Вт, коэффициент мощности (PF) равен 1 — вся заявленная мощность доступна на выходе, без потерь.

Здесь есть всё, что можно ожидать от устройства профессионального класса. Горячая замена батарей и расширяемое время автономной работы за счёт подключения дополнительных батарейных блоков позволяют добиться действительно высокой автономности систем. Широкий диапазон входного напряжения (80–300 В) делает возможным использование устройства даже в самых проблемных сетях. Также обеспечена совместимость с генераторами.

Отдельно стоит отметить программируемое управление розетками (их восемь типа C13), а также большой набор интерфейсов для мониторинга. Здесь есть встроенный LCD-дисплей, HID-USB, RS232, SNMP-слот и порт аварийного отключения (EPO). Устройство совместимо с корпоративным ПО для мониторинга и поддерживает сценарии удалённого управления и кастомизации под конкретные задачи. Возможна установка как в стойку, так и на пол. Дополнительно предусмотрен ECO-режим, снижающий энергопотребление при стабильной сети.

CBR ESSENCE ESN-1KRT-8I-LCHERSC — это решение для тех, кто не может позволить себе компромиссов в вопросах надёжности: дата-центры, серверные, медицинское, телекоммуникационное и промышленное оборудование. По набору функций устройство сопоставимо с флагманскими корпоративными моделями, при этом стоимость решения позволяет значительно сэкономить бюджет, более того, многие опции здесь доступны «из коробки», а не за дополнительную плату.

NETLAB предлагает расширенную гарантию (до 5 лет), возможность горячей замены на новое оборудование и быстрый сервис: решение по рекламации принимается за 24 часа. Также доступна система скидок для корпоративных клиентов. В ассортименте — не только сами ИБП CBR, но и все необходимые аксессуары для мониторинга, включая SNMP-адаптеры, а также ПО с поддержкой русского языка и облачного управления.

Реклама | ООО «Бион» ИНН 5047181263 erid: F7NfYUJCUneTSxXCohfR