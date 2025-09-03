Суд разрешил Google не продавать браузер Chrome

Компании Google не придётся продавать веб-браузер Chrome в целях снижения своего доминирующего положения в сегменте онлайн-поиска. Такое решение на этой неделе принял судья окружного суда Вашингтона Амит Мехта (Amit Mehta). Более года назад этот же судья постановил, что поисковый гигант нарушает антимонопольное законодательство.

Мехта отказался удовлетворить наиболее амбициозные предложения Министерства юстиции США, направленные на восстановление конкуренции в сегменте онлайн-поиска. Google не только сохранила Chrome, но также сможет продолжить платить своим партнёрам за предварительную установку поисковых продуктов компании или приложений на базе искусственного интеллекта на выпускаемых ими устройствах.

При этом судья обязал Google делиться с конкурентами ценной поисковой информацией, которая могла бы помочь им повысить собственную конкурентоспособность. Он также запретил заключение эксклюзивных сделок по распространению продуктов Google в сфере поиска и искусственного интеллекта, поскольку это могло перекрыть доступ к этим продуктам для конкурентов.

Это самое существенное антимонопольное решение, принятое против технологического гиганта примерно за 25 лет — с момента рассмотрения дела Министерства юстиции США против Microsoft. Хотя это и является важной вехой, могут пройти годы, прежде чем Google на практике начнёт исполнять решение суда. После вынесения вердикта у компании есть возможность обжаловать его, а затем дело может быть передано на рассмотрение в Верховный суд.

Вице-президент Google по вопросам регулирования Ли-Энн Малхолланд (Lee-Anne Mulholland) выразила «опасения по поводу того, как требования суда повлияют на наших пользователей и их конфиденциальность, и мы внимательно изучаем этот вопрос». Глава антимонопольного ведомства Гейл Слейтер (Gail Slater) выступила с победоносным заявлением, но дала понять, что ведомство не исключает возможности оспорить решение суда, чтобы добиться более ощутимых результатов.

«Первая администрация Трампа подала в суд на Google, чтобы восстановить конкуренцию для миллионов американцев, пострадавших от злоупотреблений Google собственным монопольным положением. Сегодня вторая администрация Трампа получила средство правовой защиты, позволяющее сделать именно это. Мы продолжим изучать решение суда, чтобы рассмотреть варианты и дальнейшие шаги Министерства в отношении получения дополнительной защиты», — заявила Слейтер.