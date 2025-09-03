Сегодня 04 сентября 2025
SpaceX выполнила редкий запуск Falcon 9 с новой первой ступенью — созвездие Starlink пополнили 24 спутника

Аэрокосмическая компания SpaceX продолжает активно расширять свою орбитальную спутниковую группировку Starlink. На этот раз в космическое пространство отправились 24 телекоммуникационных аппарата, которые в невесомость доставила ракета-носитель Falcon 9 с новой первой ступенью.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

Запуск носителя со спутниками на борту состоялся с площадки базы военно-космических сил Ванденберг в Калифорнии 2 сентября в 23:51 по местному времени (3 сентября, 06:51 мск). В рамках этой миссии была задействовано совершенно новая первая ступень Falcon 9. Для SpaceX это редкое явление, поскольку компания активно использует многоразовые ступени повторно. Только на прошлой неделе компания установила новый рекорд, задействовав одну и ту же ступень в 30 космических миссиях.

Нынешняя миссия SpaceX прошла успешно. Примерно через девять минут после старта первая ступень совершила посадку на специальную плавучую платформу Just Read the Instructions. В это же время вторая ступень Falcon 9 продолжили набирать высоту и примерно через час после старта вывела спутники на заданную орбиту.

Новая партия спутников присоединилась к почти 8300 действующим на орбите аппаратам Starlink. SpaceX продолжает развивать крупнейшую спутниковую группировку, когда-либо созданную человеком. Также отметим, что нынешний пуск для ракет-носителей Falcon 9 стал 109-м в текущем году, более чем в 70 % пусков носители задействуют для выведения в космическое пространство новых спутников Starlink.

