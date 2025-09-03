Сегодня 04 сентября 2025
ИИ-блокнот Google NotebookLM научился спорить сам с собой в формате аудиообзоров

Аудиообзоры в NotebookLM теперь доступны в четырёх различных форматах: «Глубокий обзор», «Краткий обзор», «Критика» и «Дебаты». В демо-ролике, опубликованном на странице команды NotebookLM в соцсети X показано, как десктопное приложение переключается между форматами, а голоса ИИ меняют тон соответствующим образом.

Источник изображения: NotebookLM

Источник изображения: NotebookLM

ИИ-помощник NotebookLM от Google предназначен для анализа и структурирования информации. Каждый новый аудиоформат привносит в NotebookLM что-то новое. «Глубокий обзор» представляет собой формат длинных аудиообзоров, в котором ИИ-ведущие подробно разбирают материал. Формат «Краткий обзор» — это краткое одно- или двухминутное резюме. Формат «Критика» представлен в виде экспертной оценки на тот или иной материал. А в формате «Дебаты» ИИ-ведущие обмениваются мнениями, чтобы подчеркнуть противоположные точки зрения.

Ранее Google объявила о расширении функции видеобзоров в ИИ-помощнике NotebookLM. Теперь приложение поддерживает более 80 языков, включая русский, французский, немецкий, испанский и японский. Одновременно были улучшены аудиообзоры для неанглоязычных пользователей — они стали более подробными.

