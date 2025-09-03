iPhone 17 Pro Max показался на видео из производственного цеха

В преддверии масштабного мероприятия Apple, намеченного на 9 сентября, на котором будет представлена серия смартфонов iPhone 17, в Сети появилось видео, на котором засветился один новых смартфонов компании, предположительно, iPhone 17 Pro Max. Его держит в руке работник производственной линии.

Если это действительно производственный образец, а не один из прототипов, то подтверждаются сообщения об изменении размещения камер на задней панели смартфона. Теперь выступ с камерами занимает всю верхнюю часть задней панели устройства от края до края. Остальная часть задней панели включает ещё одну область, которая выделена, чтобы «островок» для камер не портил внешний вид, пишет GSMArena.com.

Ресурс допускает, что это может быть один из фейковых прототипов представителей серии iPhone 17, но всё же стоит отметить, что в Сеть утёк уже целый ряд изображений новых смартфонов с одинаковым дизайном задней панели и камер. Поэтому в данном случае можно предположить, что речь идёт о настоящем смартфоне и дизайн iPhone действительно изменился.

Ожидается, что 9 сентября на мероприятии в Apple Park в Купертино будут представлены смартфоны iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, а также, возможно, смарт-часы Apple Watch следующего поколения.