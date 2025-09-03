Сегодня 04 сентября 2025
ЕС продолжит строго регулировать технологическую отрасль, несмотря на угрозы Трампа

Европейские чиновники настояли на необходимости применять действующее в регионе законодательство в отношении технологических компаний, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа (Donald Trump) ввести пошлины в ответ на нормы, которые, по его мнению, наносят ущерб американским компаниям.

Источник изображения: x.com/HennaVirkkunen

Европейское законодательство направлено на защиту прав человека, включая свободу слова, заявила в соцсети X исполнительный вице-президент по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии в Европейской комиссии Хенна Вирккунен (Henna Virkkunen), приложив к публикации адресованное Конгрессу США письмо. «Я продолжу обеспечивать его соблюдение ради наших детей, граждан и бизнеса», — подчеркнула политик.

На минувшей неделе Трамп пригрозил ввести пошлины в отношении тех стран, в которых действуют цифровые налоги, законы или иные нормы, способные, по его мнению, нанести ущерб американским компаниям или дискриминировать их. Он раскритиковал европейские «Закон о цифровых рынках» (DMA), направленный на ограничение доминирующего положения американских техногигантов, а также «Закон о цифровых сервисах» (DSA), обязывающий операторов цифровых платформ бороться с незаконными и вредоносными материалами. DMA и DSA являются сугубо европейскими законами, которые не действуют ни в США, ни в любой другой стране за пределами ЕС, напомнила госпожа Вирккунен.

Она отвергла обвинения Госдепартамента США и главы Meta Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) в том, что европейские нормы равносильны цензуре — по мнению вице-президента Еврокомиссии, DSA направлен на поддержку свободы слова, он призван защитить жителей региона от мошенничества, а также европейскую демократию — от политических манипуляций и подрыва свободных и честных выборов. Хенна Вирккунен также выразила несогласие с предложением вызвать её предшественника Тьерри Бретона (Thierry Breton) в американский Конгресс для дачи пояснений.

Теги: ес, dma, dsa, пошлина
