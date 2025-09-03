Сегодня 04 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Браузерные игры Легендарный шутер Quake III Arena стал д...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Легендарный шутер Quake III Arena стал доступен в браузерах — бесплатно, без регистраций, смс и рекламы

Команда энтузиастов Dos.Zone Team, реализовавшая легендарную пошаговую стратегию «Герои Меча и Магии III» в браузере, представила новый проект — веб-версию классического шутера Quake III Arena от id Software.

Источник изображения: ArtStation (Željko Manojlović)

Источник изображения: ArtStation (Željko Manojlović)

Браузерный порт Quake III Arena базируется на фанатском движке ioquake3 с открытым исходным кодом, который был перенесён на web-технологии, и «максимально приближен» к оригинальному релизу.

Веб-версия предлагает сражения с ботами и реальными людьми, 17 арен (в том числе фанатские), четыре режима (Deathmatch, Team Deathmatch, Capture the Flag, Duel) и возможность создать собственный сервер (публичный, закрытый).

Скриншоты (источник изображений: Carter54)
Смотреть все изображения (8)
Смотреть все
изображения (8)

Создатели браузерной Quake III Arena обещают глобальную таблицу лидеров в реальном времени, встроенный чат и широкие возможности настройки игры. И всё это — «без регистраций, смс, рекламы и прочей неприкольной фигни».

Отличительной особенностью порта также является поддержка технологии ServerSwapper, которая автоматически перебрасывает серверную часть на другого пользователя в случае ухода из игры создателя сервера.

Сетевой хаб (источник изображения: Dos.Zone Team)

Сетевой хаб (источник изображения: Dos.Zone Team)

Браузерная Quake III Arena доступна по этой ссылке. В отличие от «Героев», новый порт не требует для работы оригинальные ресурсы. Имеется совместимость с браузерами на Windows, Linux, MacOS, iOS и Android.

Наравне с браузерной Half-Life: Deathmatch (была реализована в апреле) веб-версия Quake III Arena добавлена в созданный недавно «сетевой хаб» на сайте Dos.Zone. В будущем раздел будет пополняться другими мультиплеерными играми.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Наслаждайтесь последними днями покоя»: перезапуск Painkiller не выйдет 9 октября
Бывший работник Bethesda показал 20 минут геймплея отменённой Prey 2
Легендарный шутер Quake III Arena от id Software может получить новую жизнь благодаря Nightdive Studios
Джон Кармак встал на защиту ИИ-версии Quake II, которую игроки назвали «абсолютно отвратительной»
Инсайдер: амбициозная Resident Evil Requiem выйдет на Nintendo Switch 2 и даже PS4
«Вы объявили об этом только из-за “Таркова”»: анонс скорого релиза эвакуационного шутера Arena Breakout: Infinite в Steam удивил игроков
Теги: quake iii arena, id software, шутер, dos.zone team
quake iii arena, id software, шутер, dos.zone team
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Hollow Knight: Silksong уже исправляет ошибки оригинальной игры — горячо ожидаемая метроидвания получит поддержку ультрашироких мониторов
Hollow Knight: Silksong вышла и сломала Steam — в российском сегменте игра стоит всего 710 рублей
iPhone 17 Pro Max показался на видео из производственного цеха
Microsoft и Cloudflare хотят заново изобрести интернет и оставить Google не у дел
Dreame представила концептуальный робот-пылесос Cyber X с гусеничной платформой
Исследование Gartner: к 2027 году почти все компании перейдут на виртуальные рабочие столы 22 мин.
Переход с Windows 10 на Windows 11 может затянуться на весь 2026 год — половина современных ПК так и работает на старой ОС 54 мин.
У DNS-сервиса 1.1.1.1 обнаружились три неправильно выданных сертификата — они поставили под угрозу весь интернет 2 ч.
Google запустила ИИ-клавиатуру Gboard для всех пользователей Android 2 ч.
RuStore и АКИ создадут экосистему для развития мобильных игр и «появления новых российских хитов на мировом рынке» 5 ч.
Релиз «Альт Рабочая станция» 11.1: шифрование по ГОСТ, расширенная поддержка видеокарт Nvidia, приложения собственной разработки 5 ч.
«Уже лучшая игра 2026 года для меня»: журналисты показали сражение с боссом в Nioh 3, и фанаты в восторге 6 ч.
Франция оштрафовала Google на €325 миллионов за нарушение требований по защите потребителей 6 ч.
Функция Projects в ChatGPT стала доступна бесплатным пользователям 7 ч.
Как шахматы, но быстрее: соавтор Nuclear Throne анонсировал странную пошаговую стратегию Australia Did It 7 ч.
Baseus представила флагманские беспроводные наушники Inspire, разработанные совместно с Bose 34 мин.
Выпуск первой СЖО от Noctua перенесён на II квартал 2026 года 45 мин.
Китай ввёл антидемпинговые пошлины до 78,2 % на оптоволокно из США 58 мин.
AWS инвестирует $4,4 млрд в новозеландские облачные ЦОД 2 ч.
Huawei выпустила компактный 8,8-дюймовый планшет MatePad Mini с очень ярким OLED-экраном и ценой от $546 3 ч.
Электрический кроссовер Porsche Cayenne получит функцию беспроводной зарядки 3 ч.
Dreame представила роботы-пылесосы Aqua10 Ultra Track с технологиями Nvidia и Matrix10 Ultra с автозаменой моющих насадок 4 ч.
Представлен рукастый робот-пылесос Dreame Cyber10 Ultra для очистки труднодоступных мест 4 ч.
ICL организовала производство модульных ЦОД DataCube 4 ч.
Google бросила вызов NVIDIA, предложив малым облачным провайдерам собственные ИИ-ускорители TPU 4 ч.