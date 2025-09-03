Легендарный шутер Quake III Arena стал доступен в браузерах — бесплатно, без регистраций, смс и рекламы

Команда энтузиастов Dos.Zone Team, реализовавшая легендарную пошаговую стратегию «Герои Меча и Магии III» в браузере, представила новый проект — веб-версию классического шутера Quake III Arena от id Software.

Браузерный порт Quake III Arena базируется на фанатском движке ioquake3 с открытым исходным кодом, который был перенесён на web-технологии, и «максимально приближен» к оригинальному релизу.

Веб-версия предлагает сражения с ботами и реальными людьми, 17 арен (в том числе фанатские), четыре режима (Deathmatch, Team Deathmatch, Capture the Flag, Duel) и возможность создать собственный сервер (публичный, закрытый).

Скриншоты (источник изображений: Carter54)

Создатели браузерной Quake III Arena обещают глобальную таблицу лидеров в реальном времени, встроенный чат и широкие возможности настройки игры. И всё это — «без регистраций, смс, рекламы и прочей неприкольной фигни».

Отличительной особенностью порта также является поддержка технологии ServerSwapper, которая автоматически перебрасывает серверную часть на другого пользователя в случае ухода из игры создателя сервера.

Браузерная Quake III Arena доступна по этой ссылке. В отличие от «Героев», новый порт не требует для работы оригинальные ресурсы. Имеется совместимость с браузерами на Windows, Linux, MacOS, iOS и Android.

Наравне с браузерной Half-Life: Deathmatch (была реализована в апреле) веб-версия Quake III Arena добавлена в созданный недавно «сетевой хаб» на сайте Dos.Zone. В будущем раздел будет пополняться другими мультиплеерными играми.