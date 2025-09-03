«С возвращением, Crazy Taxi»: стартовавший в раннем доступе симулятор CyberTaxi: Lunatic Nights напомнил игрокам о легендарной серии аркад

Разработчики из Hed Media Games выпустили в раннем доступе CyberTaxi: Lunatic Nights — симулятор таксиста, действие которого происходит в антиутопическом городе-тюрьме. По случаю релиза был представлен геймплейный трейлер с демонстрацией ключевых особенностей.

Главный герой CyberTaxi: Lunatic Nights, будучи таксистом по призванию, пытается разыскать несправедливо обвинённую сестру и любой ценой вывезти её из мрачного мегаполиса. При создании симулятора авторы вдохновлялись научно-фантастическими фильмами 80-х и 90-х.

Пребывание в опасном городе-тюрьме подразумевает использование любых средств для самозащиты. Поэтому при выполнении очередного заказа протагонист может использовать огнестрельное оружие и даже установленный на машину огнемёт. Устраивать пешие вылазки в стан бандитов тоже придётся — в такие моменты игра превращается в шутер, что и показано в трейлере.

Из других геймплейных особенностей CyberTaxi: Lunatic Nights разработчики упоминают систему дополнительных заданий (не во всех из них нужно вести себя шумно), влияющую на скорость передвижения систему динамической погоды, а также необходимость отслеживания уровня топлива.

Геймеры оценили трейлер положительно: в комментариях под роликом они вспоминали вышедшие много лет назад проекты со схожим устройством. «С возвращением, Crazy Taxi», — написал некто FullchanAnon. Первые покупатели Steam приняли новинку с воодушевлением: средней оценки пока нет (мало обзоров), но все отзывы являются положительными.

CyberTaxi: Lunatic Nights доступна на PC (Steam), текстового перевода на русский язык нет.