Сегодня 04 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Симулятор «С возвращением, Crazy Taxi»: стартовавш...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«С возвращением, Crazy Taxi»: стартовавший в раннем доступе симулятор CyberTaxi: Lunatic Nights напомнил игрокам о легендарной серии аркад

Разработчики из Hed Media Games выпустили в раннем доступе CyberTaxi: Lunatic Nights — симулятор таксиста, действие которого происходит в антиутопическом городе-тюрьме. По случаю релиза был представлен геймплейный трейлер с демонстрацией ключевых особенностей.

Источник изображений: Hed Media Games

Источник изображений: Hed Media Games

Главный герой CyberTaxi: Lunatic Nights, будучи таксистом по призванию, пытается разыскать несправедливо обвинённую сестру и любой ценой вывезти её из мрачного мегаполиса. При создании симулятора авторы вдохновлялись научно-фантастическими фильмами 80-х и 90-х.

Пребывание в опасном городе-тюрьме подразумевает использование любых средств для самозащиты. Поэтому при выполнении очередного заказа протагонист может использовать огнестрельное оружие и даже установленный на машину огнемёт. Устраивать пешие вылазки в стан бандитов тоже придётся — в такие моменты игра превращается в шутер, что и показано в трейлере.

Из других геймплейных особенностей CyberTaxi: Lunatic Nights разработчики упоминают систему дополнительных заданий (не во всех из них нужно вести себя шумно), влияющую на скорость передвижения систему динамической погоды, а также необходимость отслеживания уровня топлива.

Геймеры оценили трейлер положительно: в комментариях под роликом они вспоминали вышедшие много лет назад проекты со схожим устройством. «С возвращением, Crazy Taxi», — написал некто FullchanAnon. Первые покупатели Steam приняли новинку с воодушевлением: средней оценки пока нет (мало обзоров), но все отзывы являются положительными.

CyberTaxi: Lunatic Nights доступна на PC (Steam), текстового перевода на русский язык нет.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Симулятор фермерской жизни Stardew Valley получит ещё один большой патч
Рукоприкладство, бабки-пришельцы и очарование общественного транспорта: в Steam скоро выйдет безумный симулятор кондуктора троллейбуса Troleu
Релизная версия Star Citizen получила первые сроки выхода, а Squadron 42 станет самой важной AAA-игрой 2026 года после GTA VI
Легендарный шутер Quake III Arena стал доступен в браузерах — бесплатно, без регистраций, смс и рекламы
Инсайдер: амбициозная Resident Evil Requiem выйдет на Nintendo Switch 2 и даже PS4
Бывший работник Bethesda показал 20 минут геймплея отменённой Prey 2
Теги: hed media games, cybertaxi: lunatic nights, симулятор, шутер
hed media games, cybertaxi: lunatic nights, симулятор, шутер
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Hollow Knight: Silksong уже исправляет ошибки оригинальной игры — горячо ожидаемая метроидвания получит поддержку ультрашироких мониторов
Hollow Knight: Silksong вышла и сломала Steam — в российском сегменте игра стоит всего 710 рублей
iPhone 17 Pro Max показался на видео из производственного цеха
Microsoft и Cloudflare хотят заново изобрести интернет и оставить Google не у дел
Dreame представила концептуальный робот-пылесос Cyber X с гусеничной платформой
Исследование Gartner: к 2027 году почти все компании перейдут на виртуальные рабочие столы 22 мин.
Переход с Windows 10 на Windows 11 может затянуться на весь 2026 год — половина современных ПК так и работает на старой ОС 54 мин.
У DNS-сервиса 1.1.1.1 обнаружились три неправильно выданных сертификата — они поставили под угрозу весь интернет 2 ч.
Google запустила ИИ-клавиатуру Gboard для всех пользователей Android 2 ч.
RuStore и АКИ создадут экосистему для развития мобильных игр и «появления новых российских хитов на мировом рынке» 5 ч.
Релиз «Альт Рабочая станция» 11.1: шифрование по ГОСТ, расширенная поддержка видеокарт Nvidia, приложения собственной разработки 5 ч.
«Уже лучшая игра 2026 года для меня»: журналисты показали сражение с боссом в Nioh 3, и фанаты в восторге 6 ч.
Франция оштрафовала Google на €325 миллионов за нарушение требований по защите потребителей 6 ч.
Функция Projects в ChatGPT стала доступна бесплатным пользователям 7 ч.
Как шахматы, но быстрее: соавтор Nuclear Throne анонсировал странную пошаговую стратегию Australia Did It 7 ч.
Baseus представила флагманские беспроводные наушники Inspire, разработанные совместно с Bose 34 мин.
Выпуск первой СЖО от Noctua перенесён на II квартал 2026 года 45 мин.
Китай ввёл антидемпинговые пошлины до 78,2 % на оптоволокно из США 58 мин.
AWS инвестирует $4,4 млрд в новозеландские облачные ЦОД 2 ч.
Huawei выпустила компактный 8,8-дюймовый планшет MatePad Mini с очень ярким OLED-экраном и ценой от $546 3 ч.
Электрический кроссовер Porsche Cayenne получит функцию беспроводной зарядки 3 ч.
Dreame представила роботы-пылесосы Aqua10 Ultra Track с технологиями Nvidia и Matrix10 Ultra с автозаменой моющих насадок 4 ч.
Представлен рукастый робот-пылесос Dreame Cyber10 Ultra для очистки труднодоступных мест 4 ч.
ICL организовала производство модульных ЦОД DataCube 4 ч.
Google бросила вызов NVIDIA, предложив малым облачным провайдерам собственные ИИ-ускорители TPU 4 ч.