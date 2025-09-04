Samsung представила субфлагман Galaxy S25 FE с чипом Exynos 2400 и множеством ИИ-функций за €749

Samsung официально представила смартфон Galaxy S25 FE — относительно доступное дополнение к основной флагманской линейке. Устройство работает под управлением Android 16 с фирменной оболочкой One UI 8 и комплектуется пакетом функций мультимодального искусственного интеллекта Galaxy AI.

Samsung Galaxy S25 FE располагает тремя камерами в основном блоке на задней панели: основной с 50-мегапиксельным сенсором, оптическим стабилизатором изображения, углом обзора 84° и диафрагмой f/1,8; широкоугольной 12-мегапиксельной с углом обзора 123° и диафрагмой f/2,2; а также 8-мегапиксельной камерой с телеобъективом, 3-кратным оптическим зумом, оптическим стабилизатором, углом обзора 32° и диафрагмой f/2,4. Фронтальная 12-мегапиксельная с углом обзора 80° и диафрагмой f/2,2 работает в паре с ИИ-движком ProVisual Engine, обеспечивая высокое качество селфи.

Доступны мощные средства редактирования с использованием ИИ. Функция Galaxy Nightography с режимом низкого шума повышает качество ночных снимков; Super HDR позволяет добиться реалистичных цветов и контрастности в каждом кадре видео; Generative Edit автоматически распознаёт прохожих на заднем плане и предлагает удалить их из кадра; Portrait Studio создаёт персонализированные аватары с реалистичной мимикой; Instant Slow-mo превращает видео в ролики с замедленной съёмкой. При редактировании видео Audio Eraser позволяет удалять из записей посторонние шумы — голоса, музыку, ветер, гул толпы и многое другое; Auto Trim автоматически выбирает лучшие моменты из отснятого материала.

Смартфон Samsung Galaxy S25 FE работает под управлением Android 16 с интеллектуальным интерфейсом One UI 8, располагающим мультимодальными ИИ-агентами. Приложение Google Gemini Live позволяет в реальном времени исследовать окружающие объекты и задавать дополнительные вопросы в контексте. Компонент Now Bar выводит полезную информацию в нужный момент прямо на экран блокировки: музыку, уведомления в реальном времени, распорядок дня и многое другое. Now Brief демонстрирует персонализированные сведения, включая информацию о пробках, напоминания, события в календаре и сводки по фитнесу.

Функция Circle to Search от Google можно использовать в любой момент, просто обведя интересующий элемент на экране нужно — даже в игре можно обвести область экрана и получить совет по тактике во всплывающем окне, не закрывая само приложение. Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) создаёт зашифрованные хранилища данных для отдельных приложений в защищённой области — у каждого будет доступ только к своей информации. Поддерживается функция Personal Data Engine (PDE), позволяющая хранить данные пользователя только на устройстве с использованием защиты Knox Vault. Производитель обещает семь крупных обновлений ОС и семь лет обновлений безопасности.

Samsung Galaxy S25 FE выполнен в тонком и лёгком, но прочном корпусе с укреплённой рамкой Armor Aluminum. 6,7-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X с разрешением FHD+ переключается между частотой обновления 60 и 120 Гц. Высокую производительность обеспечивает процессор Samsung Exynos 2400, изготовленный по технологии 4 нм; объём оперативной памяти составляет 8 Гбайт, доступны версии смартфона с накопителем объёмом 128, 256 и 512 Гбайт. Аккумулятор ёмкостью 4900 мА·ч поддерживает зарядку мощностью 45 Вт, обеспечивающую до 65 % заряда за 30 минут; также предусмотрены быстрая беспроводная зарядка и функция Wireless PowerShare. Устройство работает в сетях четвёртого и пятого поколений, оснащено модулем Wi-Fi 6E с поддержкой Wi-Fi Direct и Bluetooth 5.4. Корпус, защищённый от пыли и воды по стандарту IP68, доступен в расцветках Icy Blue, Jet Black, Navy и White.

Смартфон Samsung Galaxy S25 FE поступит в продажу уже сегодня, 4 сентября, и предложит в комплекте полгода подписки на Google AI Pro с расширенными возможностями Gemini, Flow, NotebookLM и другими возможностями. Стоимость новинки начинается со €749 за версию со 128 Гбайт флеш-памяти.