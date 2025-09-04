Сегодня 04 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Samsung представила субфлагман Galaxy S2...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Samsung представила субфлагман Galaxy S25 FE с чипом Exynos 2400 и множеством ИИ-функций за €749

Samsung официально представила смартфон Galaxy S25 FE — относительно доступное дополнение к основной флагманской линейке. Устройство работает под управлением Android 16 с фирменной оболочкой One UI 8 и комплектуется пакетом функций мультимодального искусственного интеллекта Galaxy AI.

Samsung Galaxy S25 FE располагает тремя камерами в основном блоке на задней панели: основной с 50-мегапиксельным сенсором, оптическим стабилизатором изображения, углом обзора 84° и диафрагмой f/1,8; широкоугольной 12-мегапиксельной с углом обзора 123° и диафрагмой f/2,2; а также 8-мегапиксельной камерой с телеобъективом, 3-кратным оптическим зумом, оптическим стабилизатором, углом обзора 32° и диафрагмой f/2,4. Фронтальная 12-мегапиксельная с углом обзора 80° и диафрагмой f/2,2 работает в паре с ИИ-движком ProVisual Engine, обеспечивая высокое качество селфи.

Доступны мощные средства редактирования с использованием ИИ. Функция Galaxy Nightography с режимом низкого шума повышает качество ночных снимков; Super HDR позволяет добиться реалистичных цветов и контрастности в каждом кадре видео; Generative Edit автоматически распознаёт прохожих на заднем плане и предлагает удалить их из кадра; Portrait Studio создаёт персонализированные аватары с реалистичной мимикой; Instant Slow-mo превращает видео в ролики с замедленной съёмкой. При редактировании видео Audio Eraser позволяет удалять из записей посторонние шумы — голоса, музыку, ветер, гул толпы и многое другое; Auto Trim автоматически выбирает лучшие моменты из отснятого материала.

Смартфон Samsung Galaxy S25 FE работает под управлением Android 16 с интеллектуальным интерфейсом One UI 8, располагающим мультимодальными ИИ-агентами. Приложение Google Gemini Live позволяет в реальном времени исследовать окружающие объекты и задавать дополнительные вопросы в контексте. Компонент Now Bar выводит полезную информацию в нужный момент прямо на экран блокировки: музыку, уведомления в реальном времени, распорядок дня и многое другое. Now Brief демонстрирует персонализированные сведения, включая информацию о пробках, напоминания, события в календаре и сводки по фитнесу.

Функция Circle to Search от Google можно использовать в любой момент, просто обведя интересующий элемент на экране нужно — даже в игре можно обвести область экрана и получить совет по тактике во всплывающем окне, не закрывая само приложение. Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) создаёт зашифрованные хранилища данных для отдельных приложений в защищённой области — у каждого будет доступ только к своей информации. Поддерживается функция Personal Data Engine (PDE), позволяющая хранить данные пользователя только на устройстве с использованием защиты Knox Vault. Производитель обещает семь крупных обновлений ОС и семь лет обновлений безопасности.

Samsung Galaxy S25 FE выполнен в тонком и лёгком, но прочном корпусе с укреплённой рамкой Armor Aluminum. 6,7-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X с разрешением FHD+ переключается между частотой обновления 60 и 120 Гц. Высокую производительность обеспечивает процессор Samsung Exynos 2400, изготовленный по технологии 4 нм; объём оперативной памяти составляет 8 Гбайт, доступны версии смартфона с накопителем объёмом 128, 256 и 512 Гбайт. Аккумулятор ёмкостью 4900 мА·ч поддерживает зарядку мощностью 45 Вт, обеспечивающую до 65 % заряда за 30 минут; также предусмотрены быстрая беспроводная зарядка и функция Wireless PowerShare. Устройство работает в сетях четвёртого и пятого поколений, оснащено модулем Wi-Fi 6E с поддержкой Wi-Fi Direct и Bluetooth 5.4. Корпус, защищённый от пыли и воды по стандарту IP68, доступен в расцветках Icy Blue, Jet Black, Navy и White.

Смартфон Samsung Galaxy S25 FE поступит в продажу уже сегодня, 4 сентября, и предложит в комплекте полгода подписки на Google AI Pro с расширенными возможностями Gemini, Flow, NotebookLM и другими возможностями. Стоимость новинки начинается со €749 за версию со 128 Гбайт флеш-памяти.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Утечка показала Samsung Galaxy S25 FE во всех цветах и раскрыла новые подробности
Samsung анонсировала Galaxy Event — премьера новой версии Galaxy S25 и ИИ-планшетов состоится 4 сентября
Неанонсированный Samsung Galaxy S25 FE засветился в европейском интернет-магазине со всеми характеристиками
В чем уникальность зум-камеры HUAWEI Pura 80 Ultra?
Tecno представила сверхтонкие смартфоны Spark Slim и Pova Slim — меньше 6 мм, но больше 5000 мА·ч
Анонсирован смартфон Realme 15T с внешностью iPhone 16 Pro и батареей на 7000 мА·ч
Теги: samsung, смартфон, анонс
samsung, смартфон, анонс
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Hollow Knight: Silksong уже исправляет ошибки оригинальной игры — горячо ожидаемая метроидвания получит поддержку ультрашироких мониторов
Hollow Knight: Silksong вышла и сломала Steam — в российском сегменте игра стоит всего 710 рублей
iPhone 17 Pro Max показался на видео из производственного цеха
Microsoft и Cloudflare хотят заново изобрести интернет и оставить Google не у дел
Dreame представила концептуальный робот-пылесос Cyber X с гусеничной платформой
Исследование Gartner: к 2027 году почти все компании перейдут на виртуальные рабочие столы 22 мин.
Переход с Windows 10 на Windows 11 может затянуться на весь 2026 год — половина современных ПК так и работает на старой ОС 54 мин.
У DNS-сервиса 1.1.1.1 обнаружились три неправильно выданных сертификата — они поставили под угрозу весь интернет 2 ч.
Google запустила ИИ-клавиатуру Gboard для всех пользователей Android 2 ч.
RuStore и АКИ создадут экосистему для развития мобильных игр и «появления новых российских хитов на мировом рынке» 5 ч.
Релиз «Альт Рабочая станция» 11.1: шифрование по ГОСТ, расширенная поддержка видеокарт Nvidia, приложения собственной разработки 5 ч.
«Уже лучшая игра 2026 года для меня»: журналисты показали сражение с боссом в Nioh 3, и фанаты в восторге 6 ч.
Франция оштрафовала Google на €325 миллионов за нарушение требований по защите потребителей 6 ч.
Функция Projects в ChatGPT стала доступна бесплатным пользователям 7 ч.
Как шахматы, но быстрее: соавтор Nuclear Throne анонсировал странную пошаговую стратегию Australia Did It 7 ч.
Baseus представила флагманские беспроводные наушники Inspire, разработанные совместно с Bose 34 мин.
Выпуск первой СЖО от Noctua перенесён на II квартал 2026 года 45 мин.
Китай ввёл антидемпинговые пошлины до 78,2 % на оптоволокно из США 58 мин.
AWS инвестирует $4,4 млрд в новозеландские облачные ЦОД 2 ч.
Huawei выпустила компактный 8,8-дюймовый планшет MatePad Mini с очень ярким OLED-экраном и ценой от $546 3 ч.
Электрический кроссовер Porsche Cayenne получит функцию беспроводной зарядки 3 ч.
Dreame представила роботы-пылесосы Aqua10 Ultra Track с технологиями Nvidia и Matrix10 Ultra с автозаменой моющих насадок 4 ч.
Представлен рукастый робот-пылесос Dreame Cyber10 Ultra для очистки труднодоступных мест 4 ч.
ICL организовала производство модульных ЦОД DataCube 4 ч.
Google бросила вызов NVIDIA, предложив малым облачным провайдерам собственные ИИ-ускорители TPU 4 ч.