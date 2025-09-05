Для дома и работы: обзор российской операционной системы «МСВСфера АРМ» 9.6

Свою историю «МСВСфера» ведёт с 1999 года, когда была разработана первая версия Мобильной системы Вооружённых сил (МСВС) на базе ядра Linux для нужд подведомственных Министерству обороны Российской Федерации организаций. В 2015 году с релизом версии 6.3 платформа сменила название на «МСВСфера» и вышла за пределы силовых структур. ОС стала доступной в редакциях «АРМ» (автоматизированное рабочее место) и «Сервер», получила множество функциональных доработок и была построена на основе дистрибутива CentOS, созданного в свою очередь на базе открытого репозитория пакетов Red Hat Enterprise Linux (RHEL).

Знаковыми для платформы стали 2023–2024 годы, отметившиеся интенсивным замещением зарубежных софтверных решений в ключевых отраслях экономики. Именно в этот период разработка «МСВСферы» перешла под крыло коллектива «Инферит ОС» (входит в группу компаний Softline), была расширена команда программистов, переосмыслена дорожная карта развития продукта и выпущена девятая версия операционной системы. Новое поколение платформы не только переехало на пакетную базу OpenELA (площадка, пришедшая на смену закрывшемуся в 2021 году Git-репозиторию CentOS и обеспечивающая полную бинарную совместимость с RHEL), но и стало доступно домашним пользователям, причём совершенно бесплатно. Если на ранних этапах своего более чем четвертьвекового развития «МСВСфера» была сугубо нишевым продуктом, то сейчас это «гражданская» система общего назначения, которую можно использовать для решения самых разнообразных задач.

У читателей наверняка возникнет вопрос: почему при создании «МСВСферы» был сделан упор на совместимости с Red Hat Enterprise Linux? В компании «Инферит ОС» объясняют выбор пакетной базы RHEL несколькими факторами. Во-первых, эта операционная система является своего рода эталоном среди серверных платформ благодаря стабильности и надёжности в работе. Во-вторых, она имеет длительный и предсказуемый жизненный цикл, составляющий 10 лет. Это позволяет организациям планировать обновления IT-инфраструктуры с горизонтами в годы и десятилетия. В-третьих, Red Hat Enterprise Linux разработана так, чтобы быть обратно совместимой с большинством программного обеспечения, в том числе системного. Это особенно важно для стороннего проприетарного софта и драйверов, которые продолжат свою работу при установке новой версии ОС. В-четвёртых, RHEL является основой для множества коммерческих решений, и большинство поставщиков серверного и прикладного ПО сертифицируют свои продукты именно под эту платформу. В случае с «МСВСферой» это означает возможность бесшовного переноса бизнес-приложений на отечественную ОС при реализации проектов импортозамещения программного обеспечения. И этот фактор особенно актуален в свете ухода Red Hat, разработчика дистрибутива RHEL, с российского рынка и прекращения сотрудничества с партнёрами в РФ. Наконец, важной составляющей Red Hat Enterprise Linux является безопасность: обнаруженные в системе критические уязвимости закрываются максимально оперативно, как правило, на следующий день после публикации советующих бюллетеней. То же самое касается и операционной системы «МСВСфера», своевременно получающей все необходимые патчи и исправления безопасности.

⇡#Варианты поставки и системные требования

В настоящий момент семейство операционных систем «МСВСфера» имеет актуальную версию 9.6 и представлено в трёх редакциях:

«МСВСфера АРМ» для рабочих станций с набором интегрированных пользовательских приложений (именно на этой редакции делается акцент в обзоре);

для рабочих станций с набором интегрированных пользовательских приложений (именно на этой редакции делается акцент в обзоре); «МСВСфера Сервер» с набором интегрированных служб и приложений, включающим веб-сервер, почтовый сервер, сервер служб сетевой инфраструктуры, серверы файлов и печати, средства резервного копирования и восстановления данных, инструменты виртуализации, СУБД, а также средства миграции с RHEL, администрирования и защиты информации;

с набором интегрированных служб и приложений, включающим веб-сервер, почтовый сервер, сервер служб сетевой инфраструктуры, серверы файлов и печати, средства резервного копирования и восстановления данных, инструменты виртуализации, СУБД, а также средства миграции с RHEL, администрирования и защиты информации; «МСВСфера Сервер. Редакция для хостинг-провайдеров» со встроенными инструментами контейнеризации, средствами лимитирования потребления ресурсов сервера, поддержкой панели управления веб-сервисами ISPmanager и функций изоляции файловой системы.

ОС «МСВСфера» совместима с вычислительной техникой производства Hiper, Kvadra, Qtech, OpenYard, «РАМЭК-ВС» и других компаний. В их числе — «Инферит». Помимо ОС и ряда других программных продуктов, вендор занимается выпуском компьютерного оборудования. Причём под выпуском имеется в виду собственное производство на территории завода во Фрязино. Там делаются материнские платы, оперативная память и прочее. Практически всё, кроме процессоров, которые закупаются у Intel или AMD. Модельный ряд крупный: ноутбуки, десктопные ПК и серверы почти любых конфигураций. Вся аппаратная часть «Инферит» полностью совместима с «МСВСфера», ну а с полным списком поддерживаемого оборудования можно ознакомиться по ссылке msvsphere-os.ru/compatibility.

В представленном по ссылке документе перечислены аппаратные решения, с которыми официально подтверждена совместимость платформы «МСВСфера». По факту же ОС можно развернуть практически на любом «железе», отвечающим минимальным системным требованиям. Так, для запуска «МСВСферы АРМ» может быть использован компьютер с процессором на базе архитектуры x86-64-v2 или AArch64 (ARMv8), 2 Гбайт оперативной памяти и 20 Гбайт свободного пространства на жёстком диске или твердотельном накопителе. Для полноценной работы с системой рекомендуется 8 Гбайт оперативной памяти и 40 Гбайт места на диске.

Процедура инсталляции «МСВСферы АРМ» типична для большинства Linux-дистрибутивов и не занимает много времени. Поддерживаются различные способы установки, самым удобным из которых является использование загрузочного USB-носителя с записанным на него ISO-образом дистрибутива ОС. Соответствующие инструкции по созданию такого накопителя можно найти в прилагаемой к продукту документации.

В процессе установки необходимо настроить региональные и языковые параметры, указать диск, задать пароль суперпользователя (root), создать новую учётную запись и ознакомиться с текстом лицензионного соглашения, после принятия которого запустится процедура переноса файлов и конфигурирования системы. По завершении установки на экране монитора появится соответствующее уведомление с предложением произвести перезагрузку компьютера. При желании в настройках инсталлятора можно включить шифрование данных. Также доступен режим Live, позволяющий ознакомиться с функциональными возможностями «МСВСферы АРМ» без установки ОС на компьютер, а также проверить совместимость и корректную работу программного и аппаратного обеспечения.

Пользовательский интерфейс с двумя вариантами исполнения. Рабочее окружение «МСВСферы АРМ» 9.6 реализовано на основе графической среды Gnome, дополненной возможностью выбора между оформлением в стиле Windows 10 с классической панелью задач и меню «Пуск» либо macOS с расположенной по центру внизу док-панелью, закреплённой сверху панелью уведомлений и ланчпадом со списком установленных в системе приложений. При этом прочие составляющие интерфейса — будь то элементы управления окнами (свернуть, развернуть/скрыть, закрыть) и контекстное меню — остаются без изменений вне зависимости от выбранной темы оформления.

Внушительный набор предустановленных приложений. «МСВСфера АРМ» 9.6 поставляется с комплектом программных продуктов, покрывающих базовые потребности большинства домашних и корпоративных пользователей. В составе ОС представлены браузер Chromium, почтовый клиент Evolution, офисный пакет LibreOffice, сканер документов, проигрыватели аудио и видео, менеджеры файлов и архивов, просмотрщик изображений, системный монитор, терминал и прочий прикладной софт первой необходимости.

Центр приложений. Предназначен для управления, установки и обновления программных продуктов и системных пакетов. По умолчанию подключены только расположенные на территории РФ и поддерживаемые командой «Инферит ОС» репозитории, но при необходимости можно подключить сторонние источники ПО и получить таким образом доступ к огромной коллекции совместимых Linux-приложений самого различного назначения, будь то редакторы для работы с графикой, 3D-анимацией, видео- и аудиофайлами, инструменты разработки, решения для виртуализации, СУБД, САПР, средства обеспечения информационной безопасности, коммуникационный и прочий софт. Примечательно, что в «МСВСфере АРМ» версии 9.6 скачивание апдейтов через центр приложений по умолчанию отключено — сделано это для обеспечения полного контроля над процессом обновления ПО в корпоративных сетях. В случае использования системы на персональном компьютере, службу доставки обновлений и патчей лучше всё-таки активировать — для этого достаточно в терминале выполнить команду gsettings set org.gnome.software allow-updates true.

Поддержка сервиса Steam. Позволяет использовать компьютер на базе «МСВСферы АРМ» 9.6 в качестве полноценной игровой платформы, что может быть актуально как для домашних пользователей, так и работающих в сфере киберспорта организаций. Развёртывание Steam осуществляется из репозитория Third-Party посредством команды sudo dnf install sphere-repos-thirdparty. Установку недостающих драйверов и системных библиотек для видеокарты можно выполнить посредством входящего в состав ОС менеджера драйверов. Как правило, все необходимые файлы устанавливаются автоматически.

Интеграция с сервисами «Яндекса». Операционная система «МСВСфера АРМ» 9.6 поставляется с доработанным инструментом управления учётными записями пользователя Gnome Online Accounts, в состав которого включена поддержка онлайновых сервисов «Яндекса». Это позволяет взаимодействовать с почтой, диском, календарём, адресной книгой и другими службами «Яндекса» прямо в среде рабочего стола.

Поиск документов по их содержимому. Реализован посредством поставляемой с дистрибутивом «МСВСфера АРМ» 9.6 утилиты Recoll, поддерживающей работу с различными форматами файлов, в том числе с архивами. В качестве поисковых запросов могут быть использованы отдельные слова, фразы и логические выражения. Доступен поиск с ранжированием, по маске, по синонимам с возможностью сортировки и фильтрации результатов по заданным параметрам. Для работы Recoll требуется предварительная индексация всего диска или заданных каталогов. Переиндексация может запускаться в фоновом режиме или по запросу.

Сохранение и восстановление пользовательских сессий. В состав операционной системы «МСВСфера АРМ» 9.6 входит Another Window Session Manager — расширение для оболочки Gnome, которое позволяет закрывать открытые окна и сохранять их в виде сессий, а затем восстанавливать при необходимости вручную или автоматически при запуске ОС. Это позволяет сохранять различные варианты рабочего окружения и затем возвращаться к ним по мере необходимости.

Инструменты для людей с ограниченными возможностями. Для пользователей, по состоянию здоровья испытывающих сложности при работе за компьютером, в «МСВСфере АРМ» 9.6 реализованы экранный диктор Orca и синтезатор речи RHVoice. Первый проговаривает отдельные элементы пользовательского интерфейса при наведении на них курсора мыши, второй — озвучивает выделенный текст голосом (поддерживаются русский, английский, киргизский, татарский и другие языки). В дополнение к этому в ОС присутствуют функции масштабирования текста, увеличения контрастности изображения на дисплее и подсветки курсора мыши, экранная клавиатура, визуальные уведомления и прочие полезные инструменты для людей с нарушениями зрения и слуха.

Поскольку «МСВСфера АРМ» предназначена для использования в корпоративной среде, в версии 9.6 операционной системы уделено особое внимание повышению эффективности работы офисных и мобильных сотрудников организаций, а также системных администраторов. Упоминания заслуживают следующие инструменты и функции:

Cockpit — панель управления для локального и удалённого администрирования серверов и рабочих станций под управлением ОС «МСВСфера» (включает средства мониторинга и диагностики вычислительной техники, управления учётными записями пользователей, системными службами, сетевыми интерфейсами, настройками брандмауэра, виртуальными машинами, хранилищами, политиками паролей, обновлениями ПО и выполнения прочих задач);

Smart Launcher — утилита для запуска приложений с контролем приоритета/доступа;

«Мигратор» —утилита, позволяющая упростить миграцию RHEL-подобных дистрибутивов (Red Hat Enterprise Linux, CentOS, AlmaLinux, Rocky Linux, Oracle Linux, Euro Linux) на ОС «МСВСфера» с сохранением настроек, данных и приложений;

поддержка защищённых VPN-туннелей с сертификатами ГОСТ;

расширенные настройки безопасности и предотвращение утечек конфиденциальных данных (система не собирает и никуда не отправляет данные пользователей);

автоматическая маркировка отправляемых на печать документов (добавление водяных знаков);

резервное копирование и восстановление данных;

контроль внешних USB-устройств;

возможность безвозвратного удаления ставших ненужными данных (в том числе носящих конфиденциальный характер);

регистрация событий безопасности;

возможность одновременной работы 4-х пользователей за одним компьютеров с разными учётными записями, что особенно актуально для компаний с небольшим парком вычислительной техники;

поддержка сканера отпечатков пальцев;

возможность удалённого подключения к рабочим столам по протоколу VNC;

возможность быстрого развёртывания «Яндекс Браузера» для организаций;

возможность подключения к «Яндекс Диску» прямо из файлового менеджера;

поддержка доменов Active Directory и FreeIPA.

⇡#Стоимость и техническая поддержка продукта

Для физических пользователей дистрибутив «МСВСфера АРМ» предоставляется бесплатно, для корпоративных заказчиков — в зависимости от количества приобретаемых лицензий. Получить информацию о стоимости программной платформы можно, заполнив форму обратной связи на сайте компании-разработка «Инферит ОС».

Для решения технических вопросов доступны три уровня поддержки: базовая (предоставляется всем пользователям в течение 12 месяцев с момента приобретения лицензии на продукт), стандартная и расширенная. С особенностями каждого уровня техподдержки можно ознакомиться на странице.

Для IT-администраторов и опытных пользователей, предпочитающих самостоятельно решать технические вопросы, на сайте компании «Инферит ОС» предусмотрена база знаний, включающая сведения по работе с настройками операционных систем «МСВСфера», обеспечению безопасности и взаимодействию со сторонним программным обеспечением. Также в базе знаний собраны ответы на часто возникающие вопросы при работе с платформой.

⇡#Общие впечатления и заключение

«МСВСфера АРМ» 9.6 — это не просто ещё одна пересобранная ОС на основе исходных кодов RHEL. Это дистрибутив, ориентированный на удобство и доступность для пользователей, с разумными улучшениями и доработками, реализованными с учётом практической значимости в российских организациях.

В активе отечественного продукта: бинарная совместимость с RHEL-экосистемой, наличие автоматизированных средств миграции с построенных на общей базе платформ, развитые средства администрирования, привычный пользовательский интерфейс и безопасность, не последнюю роль в обеспечении которой играют собственные, расположенные на территории РФ репозитории, безопасность которых гарантирована вендором. Важными преимуществами ОС также являются длительный срок поддержки (для 9-й версии до 2032 года), открытый технологический стек и подтверждённая совместимость с более чем 120 популярными программными решениями от российских разработчиков (посмотреть все). Всё эти составляющие позволяют называть «МСВСферу» полноценной альтернативой зарубежным операционным системам уровня Enterprise Linux.

«МСВСфера АРМ» 9.6 оптимизирована для широкой линейки устройств — от обычных настольных ПК и моноблоков до современных ноутбуков-трансформеров с сенсорными экранами. ОС включена в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России и в полной мере отвечает задачам импортозамещения. В настоящее время проводится сертификация ОС на соответствие требованиям безопасности информации ФСТЭК России, что в перспективе позволит использовать платформу на объектах критической информационной инфраструктуры, в государственных информационных системах, автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами, а также в информационных системах персональных данных.

Нельзя обойти стороной возможность использования «МСВСфера АРМ» 9.6 на персональных компьютерах. Система не требовательна к аппаратным ресурсам, бесплатна для домашних пользователей и способна предложить широкой аудитории полноценную среду для работы и развлечений.

И последнее. Развитие программных платформ «МСВСфера» не стоит на месте — они постоянно совершенствуются и дорабатываются. Ярким подтверждением этому служит недавно стартовавшее открытое бета-тестирование нового десятого поколения операционной системы. «МСВСфера» 10 базируется на обновлённой пакетной базе RHEL 10.0 и предлагает множество улучшений по части пользовательского интерфейса, поддержки оборудования, надёжности и безопасной эксплуатации. Присоединиться к программе тестирования можно до 29 октября. Участникам тестирования — системным администраторам, разработчикам и IT-энтузиастам — предоставляется уникальная возможность напрямую повлиять на разработку ОС «МСВСфера» 10 и первыми узнать о планах развития продукта. Все подробности доступны по этой ссылке.