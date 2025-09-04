Сегодня 04 сентября 2025
Dreame представила роботы-пылесосы Aqua10 Ultra Track с технологиями Nvidia и Matrix10 Ultra с автозаменой моющих насадок

Dreame анонсировала роботы-пылесосы Aqua10 Ultra Track Complete и Matrix10 Ultra. Первый отличается способностью преодолевать высокие препятствия, второй также может самостоятельно менять насадки для швабр и пользоваться несколькими чистящими средствами.

Источник изображений: Dreame



Модель Dreame Aqua10 Ultra Track Complete впервые может похвастаться функцией TrackSync, позволяющей роботу производить уборку горячей водой с температурой 45 °C — читая вода распыляется на швабру постоянно. Достоинством модели является система ProLeap с выдвижными ножками, выдвигающая шасси на высоту до 8 см или 6 см для гусеничной модели; трёхколёсное шасси AgiLift обеспечивает интеллектуальную адаптацию и позволяет роботу свободно брать пороги высотой до 3 см.

Чтобы ориентироваться в пространстве, Aqua10 Ultra Track использует систему распознавания препятствий AstroVision на базе Nvidia Isaac Sim и алгоритмов машинного обучения с подкреплением; сканирование окружения осуществляется при помощи модуля VersaLift с вдвижным LDS-сенсором. Мощность всасывания составляет 30 000 Па для стандартной и 25 000 Па для гусеничной модели. Функция Pet Care 4.0 позволяет Dreame Aqua10 Ultra Track Complete идентифицировать места обитания домашних животных, обнаруживая миски или туалеты, и владелец принимает решение, проводить ли в этих зонах уборку. Поддерживается стандартный протокол умного дома Matter.

Отличительной особенностью Dreame Matrix10 Ultra являются док-станция с функцией автоматической замены швабр и трёхкамерным отсеком для моющих средств — например, для обычных и деревянных полов, а также для зон обитания питомцев с нейтрализацией неприятных запахов. Робот-пылесос адаптируется к разным зонам. Для борьбы с жиром на кухне используются нейлонные насадки со щетиной; в ванной — впитывающие влагу губки, в других помещениях — поддерживающие высокую температуру термонасадки, чтобы оттирать пятна.

Matrix10 Ultra располагает распутывающей системой HyperStream DuoBrush: для удаления пыли применяется щетинистая резиновая щётка, а для подъёма мусора с ковров — резиновая TPU-щётка. В наличии также обновлённая система ProLeap с трёхколёсным шасси AgiLift и возможностью преодолевать препятствия высотой до 8 см. Система VersaLift позволяет проводить уборку под низкой мебелью; мощность всасывания составляет 30 000 Па; имеется сертификат TÜV, подтверждающий тихую работу машины; присутствует и система самоочистки швабр на 100 °C.

Робот-пылесос Dreame Aqua10 Ultra Track Complete уже поступил в продажу — доступны чёрная и белая расцветки, стоимость устройства составляет €1499. Dreame Matrix10 Ultra появится в продаже 25 сентября — тоже в чёрном и белом цвете по цене €1599.

Источник:

Теги: dreame, робот-пылесос, анонс
