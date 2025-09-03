Intel выпустила профессиональную видеокарту Arc B50 начального уровня за $349

В мае Intel представила две профессиональные видеокарты начального уровня — Arc B60 и Arc B50, пообещав выпустить их сначала в составе готовых рабочих станций в третьем квартале этого года, а в виде отдельных продуктов — в четвёртом. Компания Intel не поставляла Arc B60 для тестирования, а просто выпустила её в прошлом месяце. С менее производительной Arc B50 производитель выбрал другой подход — новинка побывала на тестировании у некоторых представителей СМИ.

Arc Pro B50 предлагает наименьшее количество графических ядер Xe2 во всей линейке Battlemage. Если игровая Arc B570 в составе графического чипа BMG-G21 имеет 18 ядер Xe2, а профессиональная Arc Pro B60 получила 20 ядер Xe2, то модель Arc Pro B50 оснащена всего 16. Однако объём памяти у Arc Pro B50 больше, чем у той же игровой Arc B570, — 16 Гбайт против 12. Впрочем, это достигается за счёт более узкой 128-битной шины памяти по сравнению со 160-битной у B570.

Энергопотребление Arc Pro B50 составляет 70 Вт. Набор внешних видеоразъёмов включает четыре mini-DisplayPort 2.1. Для подключения используется 8 линий PCIe 5.0. Для сравнения, та же игровая Arc B570 поддерживает интерфейс PCIe 4.0. Arc Pro B50 — низкопрофильная карта, занимающая два слота расширения. Новинка совместима с системами малого форм-фактора, а отсутствие разъёмов питания делает её практичным выбором для таких сборок.

Компания заявляет, что Arc Pro B50 демонстрирует в графических задачах до 3,4 раза более высокую производительность по сравнению с предшественником A50. В качестве основного конкурента Intel выделяет Nvidia RTX 1000, на фоне которого её решение до двух раз быстрее.

Intel официально оценила Arc Pro B50 в $349. В мае называлась другая цена — $299. О стоимости модели Arc Pro B60 производитель не сообщил, но в мае озвучивал ценник в $500.

Ряд профильных изданий получили Arc Pro B50 на тестирование и провели испытания в различных бенчмарках, связанных с вычислительной и ИИ-производительностью. «Хотя Arc Pro B50 значительно опережает RTX A1000 в тестах ИИ, включая такие показатели, как количество токенов в секунду (TPS) и время до первого токена (TTFT), в тестах вычислительной производительности эти две модели показывают более близкие результаты», — пишет издание HardwareLuxx.

Производительность Arc Pro B50. Источник изображений HardwareLuxx

С результатами тестов карты можно ознакомиться в галерее выше.