Lexar выпустила комплекты памяти Thor RGB DDR5 2nd Gen — до 128 Гбайт и до 6400 МТ/с

Компания Lexar сообщила о выпуске новых комплектов оперативной памяти Thor RGB DDR5 второго поколения со скоростью до 6400 МТ/с. Первое поколение этих комплектов ОЗУ производитель выпустил в 2023 году.

Размеры новых модулей Thor RGB DDR5 2nd Gen составляют 135,4 × 45 × 7,4 мм. Они отличаются тонким лаконичным дизайном и обновлённым цельным алюминиевым радиатором с пескоструйной обработкой. RGB-подсветка модулей памяти дополнена восемью светодиодами с тринадцатью различными режимами.

Модули ОЗУ предлагают скорость 6000 и 6400 МТ/с. В серию Thor RGB DDR5 2nd Gen вошли три комплекта памяти: на 32 Гбайт (2 × 16 Гбайт), 64 Гбайт (2 × 32 Гбайт) и 128 Гбайт (2 × 64 Гбайт). Все поддерживают профили Intel XMP 3.0 и AMD EXPO для упрощённого разгона. Тайминги зависят от скорости и объёма комплекта.

32 Гбайт (2 × 16 Гбайт):

6000 МТ/с — CL38-48-48-96 / 1,35 В;

6000 МТ/с — CL36-40-40-96 / 1,4 В;

6400 МТ/с —CL40-48-48-102 / 1,35 В.

64 Гбайт (2 × 32 Гбайт):

6000 МТ/с — CL40-48-48-96 / 1,35 В;

6400 МТ/с — CL42-52-52-102 / 1,35 В.

128 Гбайт (2 × 64 Гбайт):

6000 МТ/с — CL40-48-48-96 / 1,35 В;

6400 МТ/с — CL42-52-52-102 / 1,35 В.

Lexar предоставляет на комплекты памяти Thor RGB DDR5 2nd Gen пожизненную гарантию. Но только в тех странах, где признаются такие гарантийные условия. Например, в Германии срок гарантии составляет 10 лет.

Представленные комплекты памяти Lexar будут предлагаться под двумя названиями: Thor RGB DDR5 2nd Gen для европейских розничных каналов и Thor Z RGB через Amazon. Стоимость модулей ОЗУ пока не сообщается.