В Android закрыли уязвимость, позволявшую захватить контроль над смартфоном через Bluetooth или Wi-Fi

Google выпустила сентябрьское обновление безопасности для Android, которое устраняет 84 уязвимости в компонентах операционной системы и 27 — в продуктах Qualcomm, включая две критические бреши, уже использовавшиеся злоумышленниками в реальных атаках. Обновление затрагивает устройства под управлением Android 13 и новее, сообщает BleepingComputer.

Источник изображения: AI

Источник изображения: AI

Две активно эксплуатируемые уязвимости нулевого дня получили идентификаторы CVE-2025-38352 и CVE-2025-48543. Первая представляет собой ошибку повышения привилегий в ядре Android, вызванную условием гонки в POSIX CPU-таймерах, и может привести к сбоям, отказу в обслуживании и эскалации привилегий. Вторая обнаружена в компоненте Android Runtime и позволяет вредоносному приложению обойти «песочницу» (Sandbox — изолированная среда для каждого приложения) и получить доступ к системным возможностям более высокого уровня. В своём бюллетене Google отметила, что имеются признаки ограниченного целевого использования этих уязвимостей, однако дополнительных деталей не раскрыла.

Помимо этого, обновление исправляет четыре уязвимости критического уровня опасности. Одна из них, CVE-2025-48539, позволяет атакующему в зоне действия сети Wi-Fi или Bluetooth выполнить произвольный код на устройстве без какого-либо взаимодействия с пользователем. Остальные три уязвимости (CVE-2025-21450, CVE-2025-21483 и CVE-2025-27034) затрагивают проприетарные компоненты Qualcomm. Согласно данным Qualcomm, CVE-2025-21483 является уязвимостью повреждения памяти в стеке передачи данных, возникающей при повторной сборке видеопотока (NALU) из RTP-пакетов. CVE-2025-27034 представляет собой ошибку проверки индекса массива в процессоре многорежимных вызовов при выборе PLMN из списка неудачных ответов SOR и может привести к повреждению памяти и выполнению кода на уровне модема устройства.

Для установки обновления необходимо перейти в раздел «Настройки» → «Система» → «Обновление ПО» и проверить его наличие. Пользователям устройств на Android 12 и более старых версиях компания рекомендует перейти на более новую поддерживаемую модель или использовать стороннюю прошивку с актуальными патчами безопасности. Общее количество устранённых уязвимостей, включая исправления для 27 компонентов Qualcomm, составляет 111. Для устройств на чипах MediaTek актуальная информация о безопасности доступна в отдельном бюллетене производителя.

Компания Samsung также выпустила собственное сентябрьское обновление для флагманских устройств, включающее исправления для фирменных компонентов, таких как One UI.

Теги: google android, безопасность, уязвимость
