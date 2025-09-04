Финансовый директор xAI покинул компанию всего после нескольких месяцев работы

Финансовый директор компании xAI Майк Либераторе (Mike Liberatore) покинул свой пост спустя всего несколько месяцев после назначения. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники. Его уход произошёл на фоне обостряющейся конкуренции между крупными игроками рынка искусственного интеллекта (ИИ), такими как OpenAI, Google и Anthropic, которые активно вкладывают ресурсы в обучение и внедрение передовых систем.

Либераторе занимал должность финансового директора с апреля и покинул компанию примерно в конце июля. Точные причины его отставки неизвестны. Компания xAI также не предоставила оперативного комментария по запросу Reuters. Либераторе, бывший руководитель компании Airbnb, принимал ключевое участие в привлечении xAI финансирования на сумму $5 млрд в форме долга в июне этого года, а также в отдельном раунде стратегических акционерных инвестиций на аналогичную сумму.

Как ранее сообщал инвестиционный банк Morgan Stanley, полученные средства будут направлены на разработку технологий в области искусственного интеллекта, строительство центра обработки данных и развитие флагманской платформы Grok. Напомним, xAI была основана Маском в 2023 году в том числе и для противостояния крупным технологическим компаниям, которых он обвинил в чрезмерной цензуре и пониженных стандартах безопасности.

Уход Либераторе стал не единственным изменением в руководящем составе стартапа. В августе компанию покинул сооснователь xAI Игорь Бабушкин (Igor Babuschkin), чтобы создать инвестиционную фирму, специализирующуюся на исследованиях в области безопасности ИИ. Также в августе ушёл глава юридического департамента Роберт Кил (Robert Keele). Кроме того, в июле покинула свой пост генеральный директор социальной платформы X, принадлежащей Маску, Линда Яккарино (Linda Yaccarino), всего через несколько месяцев после её интеграции в xAI.