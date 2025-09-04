Сегодня 04 сентября 2025
Как шахматы, но быстрее: соавтор Nuclear Throne анонсировал странную пошаговую стратегию Australia Did It

Нью-йоркская студия Aesthetician Labs объединилась с соавтором Nuclear Throne Рами Исмаилом (Rami Ismail) и издательством Mystic Forge, чтобы сделать необычную тактическую стратегию Australia Did It.

Источник изображений: Mystic Forge

Источник изображений: Mystic Forge

События Australia Did It развернутся на Земле, где десятилетия назад катастрофа иссушила Атлантический океан, оставив на его месте гигантских насекомых, мутантов и ожившие древние машины.

Игрокам в роли наёмников предстоит сопровождать бронированные поезда с ценным грузом через враждебную пустошь, отбиваясь на каждой станции от бесконечных волн врагов. Процесс можно наблюдать в анонсирующем трейлере.

По словам разработчиков, Australia Did It не просто экспериментирует с жанрами, но и создаёт их. Игра позиционируется как смесь тактической стратегии и bullet hell наоборот, где «пулевой ад» — это сам пользователь.

«Нечто экспериментальное и странное. Крохотная, напряжённая пошаговая стратегия про соединение юнитов в зрелищные комбинации и наблюдение, как они уничтожают тысячи жуков», — описал Australia Did It сам Исмаил.

Обещают геймплей в духе шахмат, но быстрее, больше 30 видов юнитов и свыше 1500 их комбинаций (от «имбовых машин разрушения» до «узкопрофильных убийц»), парк поездов с уникальными характеристиками и систему бонусных усилений.

Релиз Australia Did It ожидается до конца текущего года эксклюзивно на ПК (Steam). Судя по описанию на странице в цифровом магазине Valve, игра получит поддержку 15 языков, включая русский.

australia did it, rami ismail, aesthetician labs, mystic forge, стратегия, тактика
