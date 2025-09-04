Как шахматы, но быстрее: соавтор Nuclear Throne анонсировал странную пошаговую стратегию Australia Did It

Нью-йоркская студия Aesthetician Labs объединилась с соавтором Nuclear Throne Рами Исмаилом (Rami Ismail) и издательством Mystic Forge, чтобы сделать необычную тактическую стратегию Australia Did It.

События Australia Did It развернутся на Земле, где десятилетия назад катастрофа иссушила Атлантический океан, оставив на его месте гигантских насекомых, мутантов и ожившие древние машины.

Игрокам в роли наёмников предстоит сопровождать бронированные поезда с ценным грузом через враждебную пустошь, отбиваясь на каждой станции от бесконечных волн врагов. Процесс можно наблюдать в анонсирующем трейлере.

По словам разработчиков, Australia Did It не просто экспериментирует с жанрами, но и создаёт их. Игра позиционируется как смесь тактической стратегии и bullet hell наоборот, где «пулевой ад» — это сам пользователь.

«Нечто экспериментальное и странное. Крохотная, напряжённая пошаговая стратегия про соединение юнитов в зрелищные комбинации и наблюдение, как они уничтожают тысячи жуков», — описал Australia Did It сам Исмаил.

Скриншоты

Обещают геймплей в духе шахмат, но быстрее, больше 30 видов юнитов и свыше 1500 их комбинаций (от «имбовых машин разрушения» до «узкопрофильных убийц»), парк поездов с уникальными характеристиками и систему бонусных усилений.

Релиз Australia Did It ожидается до конца текущего года эксклюзивно на ПК (Steam). Судя по описанию на странице в цифровом магазине Valve, игра получит поддержку 15 языков, включая русский.