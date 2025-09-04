Сегодня 04 сентября 2025
Китайские ИТ-гиганты по-прежнему намерены покупать чипы Nvidia, невзирая на давление властей

Вскоре после снятия апрельского запрета на поставки ускорителей Nvidia и AMD в Китай, которое состоялось в июле, китайские власти начали вести среди разработчиков из КНР разъяснительную работу в духе импортозамещения. Агентство Reuters утверждает, что Alibaba, ByteDance и Tencent по-прежнему горят желанием покупать ускорители Nvidia.

Источник изображения: Nvidia

По крайней мере, эти и другие китайские компании хотели бы убедиться, что их заказы на поставку ускорителей H20 будут выполнены. Кроме того, они с интересом ожидают появления на китайском рынке более продвинутых ускорителей B30A с архитектурой Blackwell. Если H20 в Китае стоит от $10 000 до $20 000, то B30A окажется примерно вдвое дороже, как ожидается. При этом по уровню быстродействия B30A будет примерно в шесть раз выше H20, поэтому удвоение цены будет спокойно восприниматься китайскими клиентами Nvidia.

Китайские власти рекомендуют местным компаниям воздерживаться от закупок зарубежных ускорителей, но эти рекомендации не являются обязательными к исполнению. Проблема заключается в том, что китайские поставщики просто не в силах удовлетворить спрос на ускорители внутри страны, поэтому клиенты вынуждены полагаться и на импортные каналы поставок. Кроме того, изделия Nvidia пока способны демонстрировать более высокое быстродействие по сравнению с китайскими аналогами. Сама Nvidia признаёт, что конкуренция на китайском рынке усиливается очевидным образом.

В июле сообщалось, что Nvidia располагает запасами от 600 до 700 тысяч ускорителей H20, но уже готова заказать в производство дополнительное количество, если китайские клиенты определятся с объёмами закупок. Образцы ускорителей B30A могут попасть в руки китайских клиентов Nvidia в текущем месяце. Руководство Nvidia оценивает общую ёмкость китайского рынка компонентов для ИИ в $50 млрд в год.

Теги: nvidia h20, nvidia, b30, blackwell, китай
