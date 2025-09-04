Сегодня 04 сентября 2025
Анонсирован смартфон Redmi 15C с батареей на 6000 мА·ч и быстрой зарядкой на 33 Вт по цене от 9990 рублей

Компания Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi 15C, ставший преемником модели Redmi 14C, вышедшей в прошлом году. Новинка оснащена крупным 6,9-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц и ёмкой батареей с быстрой зарядкой на 33 Вт. Redmi 15C уже поступил в продажу в России по цене от 9990 руб. для ранних покупателей.

Redmi 15C базируется на процессоре MediaTek Helio G81-Ultra, оснащается до 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X и флеш-накопителем ёмкостью 128/256 Гбайт с возможностью расширения до 1 Тбайт с помощью карт microSD.

6,9″ IPS-экран с разрешением HD+ (1600 × 720 пикселей) и соотношением сторон 20:9 поддерживает адаптивную частоту обновления 120 Гц и обеспечивает яркость 800 кд/м2 в режиме HBM. Экран поддерживает технологию затемнения DC dimming и имеет сертификаты TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), TÜV Rheinland Circadian Friendly, TÜV Rheinland Flicker Free, что означает возможность комфортного просмотра контента без напряжения для глаз.

На задней панели размещена двойная основная камера с основным 50-Мп сенсором и поддержкой ИИ, разрешение фронтальной камеры равно 8 Мп. В качестве источника питания используется батарея ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощность 33 Вт, обеспечивающей восполнение заряда до 50 % всего за 31 минуту. Также есть функция реверсивной зарядки.

По пыле- и влагозащите смартфон соответствует стандарту IP64. Для разблокировки устройства предусмотрен боковой сканер отпечатков пальцев. Также есть 3,5-мм аудиоразъём. Redmi 15C доступен в четырёх цветах — «Полночный чёрный», «Мятный зелёный», «Струящийся синий» и «Искрящийся оранжевый». Цена модели с 4/128 Гбайт памяти для ранних покупателей составляет 9990 руб., версия с 4/256 Гбайт памяти стоит 10 990 руб., с 8/256 Гбайт памяти — 12 490 руб.

Источник:

Теги: xiaomi, redmi, смартфон
