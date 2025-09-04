Сегодня 04 сентября 2025
Франция оштрафовала Google на €325 миллионов за нарушение требований по защите потребителей

Французский регулятор в области защиты данных наложил на Google штраф в размере €325 млн за ненадлежащий показ рекламы пользователям Gmail и использование файлов cookie пользователей аккаунтов Google без согласия этих пользователей.

Источник изображения: Adarsh Chauhan / unsplash.com

Источник изображения: Adarsh Chauhan / unsplash.com

Французская национальная комиссия по обработке данных и гражданским свободам (CNIL) дала Google шесть месяцев, чтобы компания перестала показывать пользователям Gmail рекламу в письмах и почтовых ящиках без их на то согласия. Компании также надлежит заручиться законным согласием пользователей на создание аккаунтов Google, с которыми работают рекламные трекеры. Если указанные французским регулятором требования в установленный срок не будут выполнены, Google и её ирландскому филиалу придётся платить штраф в размере €100 тыс. за каждый день просрочки.

Представитель американской компании заявил, что она изучает решение ведомства, и что у пользователей всегда есть возможность контролировать рекламу, которую они видят в продуктах Google. За последние два года, добавил он, Google внесла в работу своих систем ряд изменений, направленных на выполнение предъявляемых комиссией требований. Есть, например, простой способ отказаться от персонализированной рекламы на этапе создания учётной записи и возможность изменять формат показа рекламы в Gmail.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: google, франция, штраф
