SpaceX разрешили удвоить количество пусков ракет из Флориды

SpaceX Falcon 9, и без того самая часто запускаемая ракета в мире, в скором времени начнёт подниматься в космос ещё чаще. Американские отраслевые регуляторы завершили проведение ключевой экологической экспертизы, которая позволит компании Илона Маска (Elon Musk) минимум вдвое увеличить количество пусков ракет Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

В дополнение к увеличению количества ежегодных пусков с 50 до 120, эксперты Федерального управления гражданской авиации (FAA) США разрешат организовать новую посадочную зону, которая сможет принимать до 34 первых ступеней Falcon 9 в год. Экологическая экспертиза показала, что предлагаемые SpaceX изменения «не окажут существенного влияния на качество окружающей человека среды», а негативное воздействие будет снижено за счёт особых мер защиты.

Меры защиты предполагают, что SpaceX потребуется получать дополнительные разрешения перед началом строительства новых объектов, использовать ночное освещение, благоприятное для проживающих в том районе морских черепах, а также провести предварительное исследование воздействия на популяцию флоридских соек и восточных индиговых змей для обеспечения защиты дикой природы.

Вероятность попадания промышленных сточных вод космодрома в близлежащие водоёмы крайне мала. Споры вызывала система водоотлива, которая разбрызгивает огромное количества воды на стартовую площадку во время пуска ракет для поглощения тепловой энергии. В Техасе экологические организации подали в суд на местных регуляторов из-за разрешений, позволяющих SpaceX сбрасывать промышленные сточные воды космодрома.

Несмотря на завершение экологической экспертизы, SpaceX ещё нужно дождаться, пока FAA внесёт изменения в действующие лицензии на проведение пусков. Это изменение также должны одобрить Военно-воздушные силы США, поскольку стартовая площадка располагается на территории Космических сил. Параллельно с этим SpaceX намерена нарастить количество ежегодных пусков ракет Falcon 9 с базы военно-космических сил Ванденберг в Калифорнии, а также увеличить частоту пусков гигантских ракет Starship.