Dreame представила концептуальный робот-пылесос Cyber X с гусеничной платформой

Dreame представила оригинальный концепт Cyber X — это комплексная уборочная система, способная в автономном режиме производить работу на нескольких этажах, поднимая робот-пылесос по лестнице на гусеничной платформе.

Система уборки Dreame Cyber X, помимо собственно робота-пылесоса и базовой станции, включает в себя бионическую систему подъёма по лестницам Bionic QuadTrack. Когда у робота-пылесоса возникает необходимость переместиться на другой этаж, он стыкуется с подъёмником QuadTrack, способного перемещаться как вверх, так и вниз. Оказавшись на другом этаже здания, робот-пылесос покидает платформу, чтобы продолжить уборку, а затем возвращается на неё, чтобы вернутьс на исходную позицию.

Подъёмник Bionic QuadTrack способен преодолевать ступени высотой до 25 см со скоростью 0,2 м/с. Он адаптируется к разной ширине и форме ступеней; безопасное движение по лестнице обеспечивает система Triple Braking Protection, которая включает три независимых слоя торможения, а надёжное сцепление с паркетом, плиткой или ковром обеспечивают резиновые протекторы на гусеницах. При движении по лестнице Dreame Cyber X в реальном времени производит её лазерное сканирование при помощи системы Smart 3DAdapt, учитывающей глубину, угол и высоту ступенек.

Робот-пылесос в системе Cyber X и подъёмная платформа QuadTrack располагают аккумуляторами ёмкостью 6400 мА·ч, благодаря чему за один сеанс можно производить уборку до пяти этажей. О сроках выхода Dreame Cyber X с стоимости системы в компании пока не сообщили.