Huawei выпустила компактный 8,8-дюймовый планшет MatePad Mini с очень ярким OLED-экраном и ценой от $546

Компания Huawei представила компактный планшет MatePad Mini с диагональю экрана 8,8″. Благодаря более яркому экрану новинка готова посоперничать с Apple iPad mini 7 и RedMagic Astra. Кроме того, устройство от Huawei предлагает поддержку спутниковой связи, которой нет у конкурентов.

Источник изображений: Huawei

Источник изображений: Huawei

Huawei не рассказывает, какой процессор используется в составе планшета MatePad Mini. Устройство оснащено 8,8-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2560 × 1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1800 кд/м2. Для сравнения, пиковая яркость экрана планшета RedMagic Astra составляет 1600 кд/м2, а дисплея Apple iPad mini 7 — 500 кд/м2.

Спереди у MatePad Mini находится 32-Мп камера. Сзади есть две камеры: основная 50-Мп с оптикой ƒ/1.8 и сверхширокоугольная на 8-Мп с оптикой ƒ/2.2. Планшет поддерживает спутниковую связь через систему спутников BeiDou, а таже сотовую связь и Wi-Fi 7. Вес устройства составляет 255 граммов, а размеры — 198 × 127 × 5,1 мм. MatePad Mini оснащён батареей на 6400 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт через порт USB-C.

Планшет пока выпущен только в Китае. Huawei не говорит, будет ли устройство доступно на других рынках. Версия MatePad Mini с 12 Гбайт оперативной и 256 Гбайт постоянной памяти оценивается в 3899 юаней (около $546), за вариант с 512 Гбайт постоянной памяти просят 4399 юаней (около $617).

В продаже также доступна версия PaperMatte с матовым экраном, которая оценивается в 4899 юаней (около $687).

