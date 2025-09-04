Переход с Windows 10 на Windows 11 может затянуться на весь 2026 год — половина современных ПК так и работает на старой ОС

Пользователям Windows 10 осталось ждать чуть более месяца до того момента, как Microsoft прекратит поддержку данной операционной системы — это случится 14 октября 2025 года. Общественная инициативная группа обратилась к компании с петицией о пересмотре решения, которое приведёт к единовременному появлению крупнейшего объёма электронных отходов в истории.

Под управлением Windows 10 продолжают работать около 400 млн ПК, гласит оценка экспертов. Windows 11 продолжает набирать популярность — недавно она даже обогнала предшественницу; но HP и Dell, два крупных производителя ПК, заявили, что под управлением Windows 10 до сих пор работают до 50 % компьютеров, обратил внимание ресурс Windows Central. То есть пользователи не намерены в одночасье обновляться до Windows 11, и процесс, вероятно, перенесётся на 2026 год.

Корпоративные клиенты активно переходят на Windows 11, тогда как малый и средний бизнес скорее выберет программу расширенных обновлений безопасности и оплатит её на год, прежде чем закупать новые компьютеры, заявил недавно гендиректор HP Энрике Лорес (Enrique Lores). Группа активистов The Restart Project, впрочем, настаивает, что эта программа — не решение проблемы, а отсрочка на 12 месяцев.

Тем временем продажи ПК с прошлого года растут. HP отчиталась, что в минувшем квартале на 8 % нарастила поставки потребительских ПК и на 3 % — моделей для бизнеса; выручка компании увеличилась на 6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. У Dell выручка в сегменте потребительских ПК сократилась на 7 %, зато прибыль увеличилась за счёт роста цен — в компании признались, что ожидают положительной динамики по продажам в связи с прекращением поддержки Windows 10.

Поставки ПК с ИИ по итогам 2025 года могут достичь 77,8 млн устройств, и их доля вырастет до 31 % от мирового рынка ПК, подсчитали аналитики Gartner; в 2026 году этот сегмент может вырасти до 143 млн единиц или более 50 % от всего объёма продаж ПК. Потребители же открыто выражают своё недовольство в соцсетях, указывая на искусственный характер устаревания Windows 10 — в действительности, считают они, это замаскированное стремление нарастить продажи компьютеров класса Copilot+ PC и вынудить аудиторию к переходу на Windows 11.