Не только Steam: релиз Hollow Knight: Silksong нарушил работу цифровых магазинов Xbox, PlayStation и Nintendo

Долгожданный релиз метроидвании Hollow Knight: Silksong от разработчиков из австралийской студии Team Cherry обернулся неполадками не только для Steam, но и других цифровых магазинов.

Источник изображения: Team Cherry

Журналисты и пользователи социальных сетей сообщают о перебоях в работе консольных магазинов Xbox Store, PlayStation Store, Nintendo eShop на фоне выхода Hollow Knight: Silksong.

Редактор The Verge Том Уоррен (Tom Warren) посетовал, что в какой-то момент не мог получить доступ к Silksong ни в Steam, ни на Xbox или Nintendo Switch 2. Подписчикам Game Pass журналист советует активировать игру через сайт Xbox.

Источник изображения: BlueSky (Tom Warren)

Издание Video Games Chronicle (VGC) докладывает, что в первое время после релиза наибольшим успехом пользовались попытки игроков купить Hollow Knight: Silksong удалённо через сайты PlayStation/Xbox или через приложения.

В случае с Nintendo Switch и Switch 2 цифровой магазин Nintendo eShop был отправлен на срочное техническое обслуживание. В некоторых регионах сервис оказался выведен из строя на продолжительное время.

Источник изображения: X (IBZDRAGON)

Что касается Steam, то в сервисе Valve на момент публикации продолжаются проблемы с покупкой товаров. Некоторым, впрочем, это не помешало: пиковый онлайн Hollow Knight: Silksong уже превысил 111,8 тыс. человек.

Hollow Knight: Silksong вышла на PC (710 рублей в российском Steam, GOG, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2, а также в Game Pass (PC, Ultimate). Игра имеет перевод на русский язык.

Теги: hollow knight: silksong, team cherry, экшен-платформер, метроидвания
