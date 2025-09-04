Сегодня 04 сентября 2025
Hollow Knight: Silksong вышла и сломала Steam — в российском сегменте игра стоит всего 710 рублей

Как и было обещано, 4 сентября в 17:00 по московскому времени на ПК и консолях состоялся релиз горячо ожидаемой метроидвании Hollow Knight: Silksong от разработчиков из австралийской студии Team Cherry.

Источник изображений: Team Cherry

Источник изображения: Team Cherry

Hollow Knight: Silksong поступила в продажу для PC (Steam, GOG, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2 по цене $20 — в российском Steam это 710 рублей. Игра также доступна в Game Pass (PC, Ultimate).

Примечательно, что первое время после релиза Hollow Knight: Silksong с доступом к странице игры и с покупкой продуктов в Steam возникли проблемы — наплыв желающих приобщиться к новому релизу вызвал неполадки с серверами.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

«Охота начинается! Hollow Knight: Silksong уже доступна на всех платформах, включая Xbox Game Pass с первого дня!»отчитались разработчики. По случаю релиза была представлена тематическая иллюстрация (см. ниже).

Тем временем Hollow Knight: Silksong уже обогнала предшественницу (лучший результат — 72,9 тыс. человек) по пиковому онлайну в Steam. На момент публикации в проекте фиксируется более 100 тыс. игроков. Показатель продолжает расти.

Источник изображения: Team Cherry

Источник изображения: Team Cherry

Игрокам в роли знакомой по оригинальной Hollow Knight принцессы Хорнет предстоит изучать новое королевство с целью подняться на его вершину, сражаться с грозными врагами и боссами, выполнять квесты и разгадывать древние тайны.

Silksong предлагает убийственный акробатический экшен, обширный мир ручной работы, более 200 видов противников, свыше 40 легендарных боссов, поддержку ультрашироких мониторов, оркестровый саундтрек и перевод на русский.

hollow knight: silksong, team cherry, экшен-платформер, метроидвания, steam
