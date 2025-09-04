Видеоредактор Adobe Premiere выйдет на iPhone и за него не придётся платить

В конце этого месяца Adobe Systems выпустит видеоредактор Adobe Premiere для iPhone. Компания обещает, что программное обеспечение будет по возможностям ближе к приложению для ПК, чем урезанная версия Premiere Rush.

Adobe рассчитывает привлечь тех, кто только начинает заниматься видеомонтажом на iPhone, чтобы создать потенциальный новый рынок для настольного приложения. Premiere Pro — популярный выбор среди профессионалов кинопроизводства и видеографии.

Поддержка существующего приложения Premiere Rush для iPhone будет прекращена 30 сентября, в день запуска нового приложения Adobe Premiere. Возможности старого приложения ограничены, и для многих задач требуется переключиться на приложение для Mac. Adobe заявляет, что новое приложение будет значительно более эффективным, но при этом достаточно простым в использовании.

«Легко создавайте, редактируйте и делитесь чёткими, стильными видео где угодно с Premiere на iPhone. Это достаточно эффективное приложение для воплощения любых идей, но при этом оно достаточно простое в использовании для каждого. Быстро превращайте любую идею в захватывающий контент с помощью потрясающих возможностей для творчества, уникальных инструментов для работы со звуком и генеративного ИИ. Реализуйте свой творческий потенциал где угодно с Premiere для iPhone.

Обрезайте, изменяйте порядок и накладывайте клипы слоями с лёгкостью и точностью на удобной и интуитивно понятной многодорожечной временной шкале. Получайте кинематографические цвета и вносите изменения одним касанием. Легко добавляйте субтитры и анимированный текст. Делитесь впечатляющими видео. Выбирайте из сотен тысяч изображений, видео, наклеек, шрифтов и многого другого, чтобы сделать свои видео по-настоящему яркими, или исследуйте новые идеи с помощью генеративного ИИ прямо у вас под рукой. Создавайте невероятные звуковые эффекты с помощью простых текстовых подсказок или используйте голосовые подсказки, чтобы настроить нужный темп и интенсивность. Получайте кристально чистые записи закадрового голоса одним касанием. Начните проект на мобильном устройстве, а затем продолжите с того места, где остановились, в настольном приложении Premiere Pro, чтобы довести его до совершенства с помощью расширенных инструментов и творческого контроля», — говорится в описании Premiere для iPhone.

Компания заявляет, что приложение бесплатное, а оплата будет взиматься только в том случае, если пользователю потребуется больше места в хранилище или он захочет использовать возможности генеративного ИИ. Для этого потребуются кредиты Adobe. Adobe обещает, что работы, полученные с помощью Premiere для iPhone, не будут использоваться для обучения моделей ИИ.

Поначалу новое приложение будет доступно только для iPhone. Версия для Android появится позже. Приложение можно будет скачать из App Store с 30 сентября.