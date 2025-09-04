Сегодня 05 сентября 2025
Firefox будет поддерживать Windows 7 как минимум до 24 марта 2026 года

В феврале этого года Mozilla пообещала обеспечить поддержку браузером Firefox старых версий Windows ещё как минимум в течение шести месяцев — до 19 августа 2025 года. Сегодня компания обновила свой календарь релизов и пообещала продлить поддержку старых ОС ещё на шесть месяцев, до 24 марта 2026 года. Эта новость должна обрадовать всех пользователей, по каким-то причинам не перешедших на Windows 10 и 11.

Источник изображения: Mozilla

Источник изображения: Mozilla

Mozilla продолжит выпускать обновления безопасности для Firefox на Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1 как минимум до 24 марта 2026 года. Firefox по-прежнему будет работать на этих версиях операционной системы от Microsoft, но для этого понадобится использовать версию Firefox Old ESR (Old Extended Support Release — «старый релиз с расширенной поддержкой»).

На сегодняшний день ветка Old ESR имеет версию 115. Согласно календарю релизов, Old ESR должна перейти на 140-ю версию в июле 2026 года. Актуальный релиз браузера с расширенной поддержкой Firefox ESR основан на 128-й версии браузера.

Представитель Mozilla отметил, что окончательное решение о поддержке старых версий Windows будет принято в феврале 2026 года.

Теги: firefox, firefox esr, mozilla, поддержка, старые ос
