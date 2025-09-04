TCL представила первые в мире телевизоры с Google TV и ИИ-помощником Gemini

ИИ-помощник Gemini для устройств Google TV был впервые анонсирован на выставке CES 2025. Он придёт на смену Google Assistant и будет предлагать рекомендации контента, основанные на запросах пользователя на естественном языке. На выставке Android Show в мае Google объявила, что Gemini для Google TV появится на телевизорах TCL в конце года. А на проходящей сейчас выставке IFA 2025 компания представила первую серию телевизоров с Gemini — TCL QM9K.

В серию входят модели с диагональю экрана 65, 75, 85 и 98 дюймов. Все поддерживают разрешение 4K (3840 × 2160 пикселей), частоту обновления 144 Гц и оснащены антибликовым покрытием экранов. Телевизоры TCL QM9K, как и ранее выпущенная модель QM8K, входят общую серию TCL Ultimate. Телевизоры оснащаются панелями CrystGlow WHVA со сверхширокими углами обзора.

TCL QM9K поддерживают функцию Ambient Display в Google TV, которая позволяет им «просыпаться» при появлении человека, показывать красивые заставки и отвечать на голосовые запросы. Для этого предусмотрен коротковолновый (mmWave) датчик присутствия, позволяющий телевизору включаться при обнаружении присутствия человека в комнате. Пользователи могут установить пороговое значение расстояния для помещений с открытой планировкой и даже изменить время отключения телевизора при отсутствии человека в помещении.

TCL QM9K получили микрофоны дальнего радиуса действия, поэтому с Gemini можно общаться, не вставая с дивана. Пользователю доступны такие функции, как разговорный поиск (имитирует человеческое общение), голосовое управление домом и даже создание регулярных задач или сценариев умного дома. Можно задавать даже достаточно сложные вопросы, например, спросить, какой романтический фильм продолжительностью менее двух часов можно посмотреть.

Телевизоры QM9K поддерживают функции генеративного ИИ. Для них можно создавать собственные заставки. Кроме того, здесь есть функция сводки новостей — ИИ может читать их вслух. Gemini на этих моделях телевизоров будет реагировать на активный профиль Google TV. Это означает, что при переключении профилей на телевизорах с Gemini вы в идеале получите другой, персонализированный опыт использования ИИ-инструментов.

Также телевизоры оснащены технологией управления подсветки TCL Halo, которая включает в себя функцию Micro OD, уменьшающую оптическое расстояние между подсветкой и рассеивателем, что помогает уменьшить размытие изображения. Модели QM9K могут похвастаться пиковой яркостью до HDR6500. У тех же QM8K этот показатель составляет HDR5000. Также QM9K имеет до 6000 зон точного локального затемнения, у QM8K их 3800.

Телевизоры QM9K и QM8K оснащены процессорами TCL AiPQ Pro и поддерживают такие HDR-форматы как Dolby Vision IQ, HDR10, HDR10+ и HLG. Встроенная аудиосистема Bang & Olufsen поддерживает технологии Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital+ и DTS:X. Телевизоры предлагают стандартный набор портов: один кабельный вход, порт Ethernet, один USB 3.0, один USB 2.0, цифровой оптический аудиопорт SPDIF, три стандартных порта HDMI и один порт HDMI eARC. Кроме того, они поддерживают Wi-Fi 6.

По словам TCL, модели QM8K в перспективе тоже получат поддержку функций Gemini, но компания не уточнила, когда именно. Новая серия телевизоров TCL QM9K поступит в продажу в конце этого месяца в Best Buy (США) и некоторых региональных розничных магазинах. TCL не раскрыла информацию о ценах на телевизоры. Также неизвестно, когда Gemini появится на других устройствах Google TV, например, на ТВ-приставке Google TV Streamer.