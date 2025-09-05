Сегодня 05 сентября 2025
Спутниковый интернет от Amazon втрое обогнал Starlink по скорости соединения — 1,28 Гбит/с при загрузке

Amazon провела успешные испытания своей спутниковой интернет-системы Project Kuiper, в ходе которых была достигнута рекордная скорость загрузки данных. Тест, проведённый с использованием персонального компьютера и веб-сервиса Speedtest от Ookla, предоставляющего бесплатные измерения качества интернет-соединения, показал результат 1280 Мбит/с.

Источник изображения: Amazon

Источник изображения: Amazon

Рекордный показатель был достигнут с помощью клиентского терминала корпоративного уровня с антенной размером 75 × 50 см, который изначально проектировался для поддержки гигабитных скоростей, сообщает PCMag. Для сравнения, стандартная пользовательская антенна Kuiper будет предлагать скорость до 400 Мбит/с. Как отметил глава проекта Раджив Бадял (Rajeev Badyal), это первая коммерческая фазированная антенная решётка (ФАР), обеспечившая скорость свыше 1 Гбит/с с низкой околоземной орбиты. Он добавил, что команда с нетерпением ждёт возможности предоставить эту технологию клиентам.

Однако эксперты обращают внимание, что текущие испытания проходят в сети с минимальной нагрузкой, поскольку сервис ещё не запущен для коммерческих клиентов. Профессор компьютерных наук Университета Виктории (The University of Victoria) Цзяньпин Пань (Jianping Pan), специализирующийся на спутниковых системах, пояснил, что в реальных условиях необходимо учитывать одновременное подключение множества пользователей, что может повлиять на скорость.

Тем временем основной конкурент, система Starlink от SpaceX, также готовится к предоставлению гигабитных скоростей. В июне компания представила новую антенну для предприятий стоимостью $1999, которая в настоящее время обеспечивает скорость свыше 400 Мбит/с, а в следующем году, после вывода спутников нового поколения V3, должна поддерживать скорость в 1 Гбит/с.

Сроки начала коммерческого обслуживания клиентов в рамках Project Kuiper пока не объявлены. Однако проект уже получает федеральное финансирование для обеспечения широкополосным доступом малообеспеченные в этом плане регионы в таких штатах, как Вайоминг, где планируется предоставлять скорость не менее 150 Мбит/с. На текущий момент на орбите находится более 100 спутников Kuiper, и в ближайшие недели и месяцы планируются новые запуски для развёртывания полнофункциональной группировки.

Источник:

amazon project kuiper, спутниковый интернет
