В Канаде двоим пациентам впервые вживили мозговые импланты Neuralink

Северный сосед США стал первой страной, на территории которой были вживлены мозговые импланты Neuralink в рамках зарубежной программы клинических испытаний. Два добровольца из числа пациентов одного из университетских госпиталей в Торонто страдали от паралича конечностей из-за травмы позвоночника. Теперь у них появилась возможность научиться управлять компьютером буквально силой мысли.

Источник изображения: Neuralink

Источник изображения: Neuralink

До этого, как подчёркивает Global News, подобные операции на территории Канады с использованием мозговых имплантов Neuralink не проводились, первый опыт местные нейрохирурги получили 27 августа и 3 сентября соответственно. Стартап Neuralink Илона Маска (Elon Musk) предоставил сотрудничающей с ним сети университетских клиник в Торонто фирменного робота для вживления импланта в мозг человека. Операция характеризуется высоким требованиям к точности вживления тончайших электродов в кору головного мозга пациента, поэтому может применяться только с использованием прецизионного роботизированного манипулятора.

Клинические испытания имплантов Neuralink в Канаде формально стартовали ещё в ноябре прошлого года, но поиск добровольцев для дальнейших экспериментов в этой сфере продолжится и после того, как двоим пациентам была успешно проведена имплантация. Первая операция по установке импланта Neuralink в мозг человека была проведена в США в январе 2024 года. С тех пор, если не считать канадских добровольцев, аналогичную операцию провели в общей сложности на семи пациентах.

Поскольку Neuralink также занимается разработкой импланта, позволяющего восстановить зрение, основатель стартапа Илон Маск на этой неделе выразил готовность установить первый экземпляр такого устройства пациенту в рамках клинических испытаний в следующем году. Как он подчеркнул, подобный имплант не позволит полностью восстановить зрение, но хотя бы улучшит качество жизни незрячих пациентов.

neuralink, мозговой имплант, илон маск, нейроинтерфейс
