Google интегрировала Veo 3 в «Google Фото» для бесплатного использования, но с ограничениями

Google интегрировала свою новейшую модель генерации видео Google Veo 3 в приложение «Google Фото». В настоящее время возможность бесплатно использовать Veo 3 для преобразования фото в видеоклип доступна для жителей США, пишет TechCrunch.

Источник изображения: Google

Источник изображения: Google

До этого функция преобразования фото в видео в «Google Фото» полагалась на модель Google Veo 2, с помощью которой можно было едва добиться заметного движения или случайного эффекта, нажав на кнопку «Мне повезёт». При использовании Veo 3 результаты преобразования должны выглядеть чётче и естественнее, утверждает компания.

Вместе с тем, с внедрением Google Veo 3 в приложении появились некоторые ограничение. В частности, при использовании Veo 3 продолжительность видеороликов была сокращена с шести до четырёх секунд, и они не имеют звука. Также пользователям доступно ограниченное количество бесплатных генераций, в то время как владельцы подписок Google AI Pro и AI Ultra могут создавать больше видеоклипов. Как и прежде, созданные видеоролики маркируются водяными знаками, указывающими на то, что они сгенерированы ИИ.

Google представила Veo 3 на конференции Google I/O 2025 в мае, после чего внедрила её в Gemini для платных подписчиков. Интеграция Veo 3 в «Google Фото» стала следующим шагом, позволяющим Google продемонстрировать её возможности всем пользователям, чтобы стимулировать их к переходу на платную подписку. По состоянию на май 2025 года число активных пользователей «Google Фото» в месяц превысило 1,5 млрд.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: google, veo 3, google фото, ии
