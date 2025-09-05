Сегодня 05 сентября 2025
Новости Software
Недавнее обновление Windows приводит к сбоям при установке приложений

Стало известно, что выпущенное в прошлом месяце обязательное обновление для Windows может вызывать проблемы с установкой приложений, а также выполнением некоторых других операций, требующих наличия прав администратора в системе. Проблема возникает в актуальных версиях Windows и Windows Server. Microsoft признала наличие проблемы и предложила временное решение. Позднее для устранения бага будет выпущен специальный патч.

Источник изображения: windows.com

Источник изображения: windows.com

Согласно имеющимся данным, упомянутая проблема связана с некорректным поведением функции контроля учётных записей UAC и наблюдается в учётных записях, которые не имеют прав администратора. Пользователи могут наблюдать появление окна UAC при выполнении разных действий, включая установку приложений и запуск некоторых программ, которые настраиваются индивидуально для каждой учётной записи в ОС. Такое поведение может наблюдаться при выполнении разных действий, например, при запуске Autodesk, выполнении команд восстановления MSI и др.

В качестве временного решения Microsoft рекомендует пользователям запускать проблемные приложения от имени администратора, кликнув по ярлыку правой кнопкой мыши и выбрав соответствующий пункт в появившемся меню. Если приложение находится в меню «Пуск», то можно кликнуть по ярлыку правой кнопкой мыши, выбрать пункт «Дополнительно» и затем «Запуск от имени администратора». В организациях администраторы могут настроить специальную групповую политику и задействовать механизм отката Known Issue Rollback.

Microsoft работает над устранением данной проблемы. Ожидается, что соответствующий патч станет частью одного из ближайших обновлений ОС. Более точные сроки устранения проблемы озвучены не были.

Источник:

Теги: windows, баг, microsoft
