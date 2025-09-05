Госзаказчики продолжают закупать иностранную электронику в обход нацрежима

Национальный режим при проведении закупок, призванный обеспечить преимущество отечественным производителям электроники при госзакупках, на деле оказался неэффективным. Более двух третей российских компаний в сфере вычислительной техники сообщают о его нарушениях со стороны госзаказчиков, использующих уловки, чтобы обойти ограничения, пишут «Ведомости».

Согласно исследованию консорциума «Вычислительная техника» (АНО «ВТ»), проведенному среди 23 крупных российских производителей электроники и вычислительной техники, 71 % участник опроса сообщил о нарушениях в сфере госзакупок, когда в один «смешанный лот» объединяют товары, имеющие российские аналоги из реестра отечественной техники Минпромторга, с решениями, у которых российских аналогов нет. В этом случае правило «второй лишний», запрещающее покупать иностранное при наличии отечественного, не действует, и заказчики могут купить продукты зарубежных производителей по всем позициям лота.

Национальный режим при проведении закупок, установленный постановлением правительства № 1875, предусматривает дифференцированный подход при закупке товаров из указанных перечней. Для товаров из первого перечня действует прямой запрет на иностранную продукцию, по второму перечню действует ограничение допуска при наличии альтернативы российского происхождения, а по товарам вне данных перечней предоставляется ценовое преимущество российским товарам в размере 15 %, пояснила руководитель антимонопольной практики «МЭФ Legal» Оксана Павлухина. По её словам, при объединении товаров в смешанный лот заказчик должен рассматривать заявки по ним дифференцированно, чего на деле не происходит. То есть, российский участник закупки не имеет преимущества перед иностранными производителями и вынужден конкурировать с ними по цене, и по техническим характеристикам, что является нарушением положений документа.

По словам главы холдинга SND Global Ольги Квашенкиной, использование смешанных лотов системно бьёт по импортозамещению в электронике. «Крупные интеграционные лоты с разнородными позициями объективно снижают долю заявок с российской продукцией и повышают вероятность импорта», — отметила она. Чтобы курс на импортозамещение не был декларацией, логичным выглядит деление закупаемых товаров на однородные лоты либо доказывание их функциональной неразрывности и проверки по реестрам для каждого товарного подпункта, считает Квашенкина.

В ФАС подтвердили «Ведомостям» поступление жалоб по этому поводу, отметив, что в каждом случае выводы делаются при проведении контрольного мероприятия. В Минпромторге сообщили, что аналогичные жалобы поступают от производителей охранных и пожарных систем безопасности. «Учитывая, что основным разработчиком постановления № 1875 является Минфин, Минпромторгом подготавливаются предложения по установлению ограничений по смешению лотов в части радиоэлектронной продукции для представления в Минфин», — сообщил представитель ведомстваа.

Ещё в январе 2025 года «Коммерсантъ» со ссылкой на данные площадки «Контур.Закупки» сообщил, что лидирующими брендами в госзакупках серверов и СХД в 2024 году оставались американские вендоры Dell, HPE, IBM, несмотря на действие национального режима и наличие более 70 отечественных аналогов серверов. Тем не менее Минпромторг всё ещё готовит предложения, которые закроют лазейку в постановлении, и сколько это продлится, неизвестно. В Минфине, подготовившем этот документ, пока никак не отреагировали на ситуацию.