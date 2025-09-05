CD Projekt Red заинтриговала фанатов тизером, как новая книга Сапковского повлияет на The Witcher 4

У ролевого экшена с открытым миром The Witcher 4, похоже, будут пересечения с готовящимся к международному релизу романом «Перекрёсток воронов» из цикла «Ведьмак» от Анджея Сапковского (Andrzej Sapkowski).

Нарративный директор CD Projekt Red и The Witcher 4 Филипп Вебер (Philipp Weber) на днях похвастался уловом фэнтезийной литературы, среди которой оказалось польское издание «Перекрёстка воронов».

В комментариях к записи Вебер признался, что из-за особенностей работы уже в курсе всех ключевых сюжетных моментов «Перекрёстка воронов», и намекнул на появление идей из книги в новой игре.

Вебер вспомнил, что в разгар разработки The Witcher 3: Wild Hunt в Польше вышел роман «Сезон гроз» (предыдущая книга в цикле), и команда внедрила в игру некоторые новые элементы на его основе.

По словам Вебера, нечто подобное фанаты могут ожидать и в случае с The Witcher 4. Как именно это будет реализовано, на данном этапе специалист по очевидным причинам раскрыть не может.

«Перекрёсток воронов» представляет собой приквел саги: Геральт ещё юн (18 лет) и делает лишь первые шаги в своей опасной профессии. В Польше книга вышла прошлой зимой, а до остального мира (в том числе России) доберётся 30 сентября.

Что касается The Witcher 4, то горячо ожидаемый сиквел The Witcher 3: Wild Hunt увидит свет не раньше 2027 года. Прошлой осенью игра перешла в стадию активного производства — команда проекта недавно выросла до 444 человек.