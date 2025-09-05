Сегодня 05 сентября 2025
Электрический кроссовер BMW iX3 стал первым представителем Neue Klasse

Новое поколение электромобилей BMW, незатейливо названное Neue Klasse, должно принести новый язык дизайна марки. Но глубоких изменений гораздо больше. Они приближают продукцию баварского производителя к требованиям, предъявляемым к современным электромобилям. Выпуск BMW iX3 в Венгрии начнётся в марте следующего года, до Китая и США машина доберётся к лету 2026 года.

Источник изображений: BMW

Источник изображений: BMW

Предыдущее поколение электромобильной платформы BMW считает пятым. Neue Klasse способен обеспечить серьёзный прогресс с точки зрения эксплуатационных свойств баварских электромобилей. Утверждается, что электрические потери удалось сократить на 40 %, массу уменьшить на 10 %, а себестоимость производства — на 20 %. Современная 800-вольтовая архитектура позволит довольно быстро заряжать тяговую батарею, которая у модели iX3 50 xDrive будет достигать солидной ёмкости 108,7 кВт·ч. По циклу WLTP запас хода составит 805 км, причём плотность хранения электроэнергии удалось увеличить на 20 %, а скорость зарядки — на 30 % относительно платформы пятого поколения.

При подключении к зарядной станции мощностью 400 кВт за десять минут запас хода можно будет восполнить на 372 км, в целом же для повышения остаточного заряда с 10 до 80 % потребуется не более 21 минуты. BMW iX3 также можно будет заряжать от 400-вольтовых терминалов постоянного тока. Модель iX3 50 xDrive будет оснащаться штатными зарядными устройствами переменного тока мощностью 11 кВт или 22 кВт, но за второе придётся доплатить. Бортовая сеть машины может отдавать электроэнергию внешним потребителям.

Система полного привода с двумя тяговыми электродвигателями совокупной мощностью 469 л.с. обеспечивает разгон до 100 км/ч за 4,9 секунды и максимальную скорость 210 км/ч, но расход электроэнергии при движении в спокойном режиме не должен превышать 17,9 кВт·ч на 100 км пути. При габаритных размерах 4782 × 1895 × 1635 мм кроссовер располагает от 520 до 1750 литров багажного объёма, а под капотом располагается дополнительный отсек для хранения вещей на 58 литров. Электрифицированное сцепное устройство позволяет буксировать грузы массой до 2000 кг.

Над аэродинамикой машины тоже хорошо поработали — коэффициент лобового сопротивления не превышает 0,24. К 2027 году, как обещает BMW, платформа Neue Klasse поделится своими инженерными решениями с 40 моделями электромобилей марки.

Системы активной помощи водителю получили современные чипы и программное обеспечение, а в интерьере смещённый к водителю сенсорный дисплей дополняется панорамным проекционным дисплеем на всю ширину ветрового стекла. Многофункциональное рулевое колесо имеет скошенную форму по верхней и нижней хордам, в отделке активно применяются материалы из вторичного сырья, а интерьерная подсветка автоматически подбирается под окраску кузова. Само собой, голосовой интерфейс будет постоянно совершенствоваться с учётом развития ИИ-моделей.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
