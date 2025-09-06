Сегодня 06 сентября 2025
Очередной запуск спутников SpaceX Starlink ознаменовался 500-й посадкой первой ступени ракеты Falcon 9

Компания SpaceX продолжает быстрыми темпами наращивать численность орбитальной спутниковой группировки Starlink. В конце этой недели на низкую околоземную орбиту были доставлены ещё 28 телекоммуникационных аппаратов. Эта миссия примечательна ещё и потому, что SpaceX удалось осуществить посадку первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 в 500-й раз.

Источник изображений: SpaceX

Источник изображений: SpaceX

Запуск Falcon 9 с очередной партией спутников был проведён со стартового комплекса 39A Космического центра Кеннеди во Флориде. Менее чем через девять минут после старта первая ступень ракеты совершила посадку на специальную плавучую платформу Just Read the Instructions. Для этой первой ступени нынешняя миссия стала 27-й, а в общей сложности за всю историю SpaceX была осуществлена посадка 500 первых ступеней Falcon 9.

Вторая ступень Falcon 9 после отделения продолжила набирать высоту и примерно через час вывела спутники Starlink на заданную орбиту. По данным источника, спутниковая группировка SpaceX в настоящее время состоит из 8370 действующих аппаратов. Нынешний пуск Falcon 9 стал 111-м в текущем году. Всего же с 2010 года компания провела 529 космических миссий с использованием носителей Falcon 9.

Источник:

Теги: falcon 9, spacex, starlink
