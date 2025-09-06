Сегодня 06 сентября 2025
В Европе появился первый экзафлопсный суперкомпьютер Jupiter — в мировом рейтинге он занял четвёртое место

В Германии, в Юлихском исследовательском центре (Jülich Supercomputing Center) близ Кёльна, состоялось официальное открытие первого в Европе суперкомпьютера Jupiter, преодолевшего порог экзафлопсной производительности (10¹⁸ операций в секунду).

Источник изображения: Forschungszentrum Jülich/YouTube

Источник изображения: Forschungszentrum Jülich/YouTube

На церемонии присутствовали канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz), федеральный министр по вопросам исследований, технологий и космоса Дороте Бэр (Dorothee Bär), министр-президент земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст (Hendrik Wüst) и министр культуры и науки Инна Брандес (Ina Brandes), информирует The Register. Открытие касалось пока только модуля Booster — кластера графических процессоров, предназначенного для масштабных симуляций и обучения ИИ, включающего около 6000 вычислительных узлов, каждый из которых оснащён четырьмя суперчипами Nvidia GH200 Grace Hopper и объединён сетевым оборудованием Quantum-2 InfiniBand от Nvidia. Этот модуль позволил Jupiter занять первое место в Европе и четвёртое в мире по производительности, а его тестовый модуль Jedi годом ранее возглавил рейтинг Green500 как самый энергоэффективный суперкомпьютер планеты.

Как заявила еврокомиссар по вопросам стартапов, исследований и инноваций Экатерина Захариева (Ekaterina Zaharieva), этот суперкомпьютер «открывает новую главу для науки, искусственного интеллекта и инноваций, укрепляя цифровой суверенитет Европы и обеспечивая её исследователей мощными вычислительными ресурсами».

Несмотря на достижение, система ещё не завершена полностью. Модуль общего назначения (Cluster Module), предназначенный для рабочих процессов, не требующих использования ускорителей, ожидается не раньше конца 2026 года. Он будет основан на европейском процессоре Rhea1 от компании SiPearl, финальный дизайн которого был готов только в июле этого года. Этот чип содержит 80 ядер Arm Neoverse V1, в кластере планируется использовать 1300 узлов, каждый с двумя такими процессорами.

Пока Европа отстаёт в экзафлопсной гонке от США, которые достигли этого рубежа три года назад с системой Frontier, а также от Китая, который, как полагают, уже имеет подобные системы, но не раскрывает детали. Проект Jupiter реализуется консорциумом ParTec-Eviden, а его общая стоимость, включая шесть лет эксплуатации, оценивается в 500 миллионов евро. Финансирование поровну разделено между инициативой EuroHPC JU и немецкими министерствами. Вся система размещается в модульном дата-центре площадью 2300 квадратных метров, что позволяет при необходимости легко её расширять и модифицировать.

Источник:

суперкомпьютер, jupiter, ии
